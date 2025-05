États-Unis : un avion privé atterrit en catastrophe et manque de se crasher sur un terrain de golf emblématique de Los Angeles (vidéo)

Un avion a effectué un atterrissage spectaculaire en urgence ce vendredi 2 mai sur un terrain de golf emblématique de Los Angeles, en Californie, évitant de peu quelques joueurs.

Plus de peur que de mal. Ce vendredi, un avion privé a été contraint d’effectuer un atterrissage en urgence sur le Riviera Country Club de Los Angeles, terrain de golf emblématique de la ville de Californie et futur site pour les Jeux olympiques de 2028.

Sur une vidéo, il est possible de voir l’appareil éviter des joueurs en contournant un arbre avant d'atterrir au sol près d'un bac à sable, le pilote alors félicité par certains témoins.

This happened at Riv today. I pray I’m never this late for a tee time, but I do pray for the means to pull up this way if I was 😂 pic.twitter.com/00RzIdMrb8

— Roger Steele (@RogerSteeleJr) May 2, 2025