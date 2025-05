États-Unis : une femme défèque sur le véhicule d'une automobiliste après une dispute (vidéo)

Ce mardi 29 avril, dans le comté du Delaware en Pennsylvanie aux États-Unis, une femme a déféqué sur le capot de la voiture de l'automobiliste qui venait de lui couper la route.

Une façon déconcertante de régler un conflit. Ce mardi, un incident de la route assez étonnant s'est produit en Pennsylvanie. En effet, une automobiliste a coupé la route de Christina Solometo, une Américaine de 44 ans qui était également au volant de son véhicule. Mécontente, cette dernière a alors profité que la conductrice avec laquelle elle était en conflit s'arrête pour déféquer sur son capot.

NEWS:

Pennsylvania woman arrested for defecating & rocketing explosive diarrhea out of her butt onto a driver's car during a road rage incident

Christina Solometo was taken into custody or arrested by

Prospect Park Police.#Fights#crash GTA 6 #Phillypic.twitter.com/gEK6Yo75Oa

— Just Lookin (@JustLookingMon) May 2, 2025