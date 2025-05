Gaza : le Hamas publie une vidéo montrant un otage israélien blessé

Le Hamas a publié, ce samedi 3 mai, une vidéo d'un otage russo-israélien apparemment blessé et retenu dans la bande de Gaza. L'homme se présente comme «le prisonnier numéro 24» et laisse entendre qu'il a été blessé dans un bombardement israélien.

Une horreur de plus. Les brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont publié, ce samedi après-midi, une vidéo montrant ce qui semble être un otage israélien blessé, détenu dans la bande de Gaza. Dans ce document de plus de quatre minutes, dont l'AFP n'était pas en mesure de confirmer immédiatement l'authenticité, apparaît un homme allongé, le crâne et le bras gauche couverts de bandages avec des taches marron.

Parlant hébreu avec un accent russe, l'homme se présente comme «le prisonnier numéro 24» et laisse entendre qu'il a été blessé dans un bombardement israélien. Il fait aussi référence au fait qu'Israël va bientôt fêter l'anniversaire de son indépendance, laissant supposer que la vidéo a été tournée peu avant le 1ᵉʳ mai, date à laquelle l'État hébreu a célébré, selon le calendrier juif, le 77ᵉ anniversaire de sa création, le 15 mai 1948.

Des négociations qui piétinent

Après deux mois de trêve avec le Hamas à Gaza et plusieurs semaines de tractations infructueuses sur la façon de la prolonger, Israël a repris, le 18 mars, ses bombardements aériens suivis d'opérations terrestres dans le territoire. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu affirmant que la pression militaire est le seul moyen de forcer le Hamas à libérer les otages qu'il détient encore.

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par des commandos du Hamas infiltrés dans le sud d'Israël à partir de la bande de Gaza voisine où le mouvement islamiste a pris le pouvoir en 2007. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas retient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza, en 2014.

Depuis la fin de la trêve, le Hamas a publié plusieurs vidéos d'otages. Ces nouvelles images sont diffusées alors que les négociations indirectes entre le Hamas et Israël, via la médiation du Qatar et de l'Égypte en vue de la libération des otages et d'un cessez-le-feu à Gaza, piétinent.