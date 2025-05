Inde : au moins 6 morts après une bousculade lors d'un rassemblement pour un rituel de marche sur du feu

Au moins six personnes sont décédées ce samedi 3 mai, en Inde, en raison d'une bousculade lors d'un rituel de marche sur le feu. Les faits se sont déroulés dans l'État de Goa, dans le sud-ouest du pays.

Alors qu'un rassemblement autour d'un rituel de marche sur le feu a eu lieu dans un temple en Inde, une bousculade a provoqué la mort d'au moins six personnes. Ces dernières sont décédées «avant même d'avoir pu être emmenées à l'hôpital», ont indiqué les autorités.

Au total, 80 autres personnes ont été blessées, dont 5 «dans un état critique, sous assistance respiratoire», a précisé le ministre indien de la Santé de l'État, Vishwajit Rane.

After #KumbhMela , A stampede occurred during Jatra at Shirgaon temple in BJP ruled state Goa! Atleast 6+ people died & over 25+ got injured in a STAMPEDE at Lairai Jatra in Goa Failed CROWD CONTROL ⚡ Failed ADMINISTRATION ⚡ All these failures have happened because of the… https://t.co/NxvI5R7Pwn pic.twitter.com/vnk4i10Wlc

Les blessés qui ne nécessitaient pas une prise en charge d'urgence ont été placés dans une unité d'urgence «spécialement créée» après l'incident. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans l'état de Goa, dans le sud-ouest du pays.

De son côté, le bureau du Premier ministre indien Narendra Modi a envoyé ses «condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches».

Saddened by the loss of lives due to a stampede in Shirgao, Goa. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon. The local administration is assisting those affected: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) May 3, 2025