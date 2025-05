L'Arabie saoudite a exécuté 100 personnes depuis le début de l'année 2025

Au moins 100 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année en Arabie saoudite. Parmi ces individus mis à mort, 59 ont été condamnés pour des affaires de drogue. Une politique répressive dénoncée par des ONG.

Un royaume fortement critiqué. Deux Saoudiens ont été exécutés pour leur implication dans des actes de «terrorisme», notamment pour avoir rejoint une «organisation terroriste» et participé à des camps d'entraînement à l'étranger, où ils ont appris à produire des explosifs, a indiqué le ministère de l'Intérieur saoudien dans un communiqué.

«Après avoir été renvoyés devant le tribunal compétent, une décision a été rendue confirmant les accusations portées contre eux et ordonnant leur exécution en guise de punition», a précisé le ministère.

Ces deux exécutions portent à au moins 100 le nombre total de mises à mort dans le royaume depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP.

Parmi les 100 personnes exécutées cette année, 59 ont été condamnées pour des affaires de drogue, dont 43 étrangers.

Les autorités saoudiennes justifient ces peines de mort en affirmant qu'elles sont nécessaires au maintien de l'ordre public et qu'elles ne sont appliquées qu'une fois toutes les voies de recours épuisées.

Une augmentation des exécutions

«Alors que l'Arabie saoudite se positionne comme un acteur diplomatique positif, ses partenaires internationaux montrent qu'ils sont prêts à fermer les yeux sur ses violations flagrantes des droits humains», a réagi Jeed Basyouni, du groupe de défense des droits Reprieve, dans un communiqué.

Après un moratoire d'environ trois ans, les autorités saoudiennes ont repris, fin 2022, les exécutions pour crimes liés aux stupéfiants. «Conséquence ? Plus de 100 exécutions depuis janvier, dont plus de la moitié pour des infractions liées aux drogues, non létales», a-t-il ajouté.

Selon un décompte précédent de l'AFP, au moins 338 personnes ont été exécutées l'an dernier, contre 170 en 2023, un chiffre bien plus élevé que le précédent record de 196 en 2022.

Le mois dernier, l'ONG Amnesty International a dénoncé une «augmentation alarmante» du recours à la peine de mort dans le riche pays du Golfe, l'un des pays au monde où cette pratique est la plus appliquée.

En dépit de son image de réformateur avec son programme Vision 2030, l'Arabie saoudite fait face à de vives critiques internationales concernant ses pratiques en matière de droits humains.

Les partenaires occidentaux sont parfois accusés de faire preuve de retenue dans leurs critiques, en raison des intérêts économiques et géopolitiques qu’ils partagent avec le royaume.