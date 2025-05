«Make the Vatican great again» : Donald Trump publie un portrait de lui habillé en pape, les internautes l'accusent de se moquer de la mort du souverain pontife

Donald Trump a publié une image de lui-même dans une tenue de pape sur son réseau social Truth Social. Peu avant le début du conclave et quelques jours après le décès du pape François, cette publication fait réagir.

Alors que le conclave pour désigner le prochain pape va débuter, le président des États-Unis Donald Trump a partagé une image de lui habillé en pape. Quelques jours seulement après le décès du pape François, certains lui reprochent de se moquer de la mort du souverain pontife.

Visiblement générée avec l'aide d'une intelligence artificielle, cette image montre Donald Trump assis dans un fauteuil, l'air sérieux, pointant l'index droit vers le ciel, habillé d'une soutane blanche, coiffé d'un mitre et avec une imposante croix en or autour du cou.

Bien qu'il n'y a aucun commentaire avec le post, cette publication est partagée quelques jours après la déclaration du président américain selon laquelle il aimerait «être pape» et qu'il serait son propre «premier choix» s'il était chargé de désigné le successeur du pape François.

Cette publication a également été repartagée par le compte officiel de la Maison-Blanche sur X.

Publiée il y a quelques heures à peine, cette image fait déjà beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

On doit pouvoir critiquer les religions et s'en moquer, c'est un droit.

Mais qu'un chef d'État se fasse représenter en #Pape juste après la mort de celui-ci, c'est une honte totale.#Trump tient davantage du Diable et de la Bête que de Dieu ou de l'ange. pic.twitter.com/bP3HBffWgk

— Michel Magniez 🇪🇺🇨🇵🇩🇪🇬🇧🇱🇹🇪🇦 🚲🚂 (@MichelMagniez) May 3, 2025