Succession du pape François : quels sont les favoris des parieurs ?

La succession du pape François est sur toutes les lèvres. Les bookmakers se sont risqués à évaluer les chances des différents cardinaux de prendre la suite du souverain pontife originaire d'Argentine. Voici les différents favoris.

Faites vos jeux. Parmi tous les cardinaux susceptibles de devenir chef spirituel de l'Église catholique, certains semblent tenir la corde d'après les instituts responsables des cotations. Deux noms se détachent particulièrement.

Au rang des candidats, Pietro Parolin et Luis Antonio Tagle mènent la danse. Le premier est donné favori de la course, avec une côte à 3.50. Cela signifie que pour 1 euro misé sur lui, le parieur empoche 3.50 euros en cas de victoire (2.50 euros de bénéfice). Juste derrière, le prélat philippin Luis Antonio Tagle a une cote à 4.50.

Un pape asiatique ou un pape africain

Plus loin de ce duo de tête, on retrouve Peter Turkson (7.00), originaire du Ghana, qui pourrait devenir le premier pape africain depuis de nombreuses décennies. Matteo Zuppi (8.00), président de la Conférence épiscopale italienne, fait également office de candidat crédible. Enfin, Péter Erdő, évalué à 11.00, complète le top 5.

Au même titre que l'identité du pape, il est possible de miser sur le nom qu'il pourrait choisir. Si «Pierre» semble tabou et n'est pas évoqué par les sites de pronostics, l'option la plus probable est une reprise du nom «François» (6.00). Le cas échéant, il s'agirait donc de «François II». On retrouve également les propositions «Jean» (7.00), «Jean Paul» (7.00), Benedict (8.00) et Leo (11.00).

La réponse à ces différentes questions devrait intervenir dans le courant du mois de mai, le conclave débutant le 7 mai prochain.