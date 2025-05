«Tout le monde le saurait si je divorçais» : Michelle Obama balaie définitivement les rumeurs de séparation avec Barack Obama

Michelle Obama a déclaré, ce jeudi 1er mai, qu'elle n'avait aucun problème avec son époux Barack Obama et que si tel était le cas, «tout le monde le saurait», mettant ainsi un terme aux rumeurs de divorce.

Invitée du podcast «The Diary of a CEO», présenté par Steven Barlett ce jeudi, Michelle Obama a évoqué en profondeur les rumeurs de divorce dont elle et son époux, Barack Obama, ont été l'objet. Une manière de désamorcer définitivement les bruits de couloir au sujet de l'ex-couple présidentiel.

L'ancienne Première dame des États-Unis, âgée de 61 ans, a expliqué : «Si j'avais des problèmes avec mon mari, tout le monde le saurait. Je résoudrais même ces problèmes en public».

Michelle Obama s'est livrée sur son couple et sur les relations amoureuses en général comme rarement auparavant, expliquant notamment ce qui fait la particularité de son union avec le 44e président des États-Unis, âgé de 63 ans : «Je parle des relations parce que je pense que certaines personnes abandonnent trop vite. Il y a tellement de frictions, notamment dans les couples mariés, que si l'on n'a pas d'aide pour en parler, via une thérapie ou une aide extérieure permettant de mieux comprendre comment les choses évoluent et doivent être réévaluées avec son partenaire, cela devient difficile».

Michelle Obama livre les secrets de la solidité de son couple

Elle a repris, en mentionnant toujours son couple : «Je vois des gens commenter nos photos avec Barack en mettant "#couplegoals" mais c'est difficile aussi pour nous ! Il y a bien eu des moments où nous nous sommes chamaillés (rires). Mais est-ce que c'était grave ? Non. Il y a eu des instants où j'ai été furieuse et des instants où j'ai voulu avoir plus d'attention. Mais je l'ai toujours pardonné», a-t-elle confié.

«Le secret de notre relation c'est qu'aucun de nous deux n'est prêt à abandonner l'autre. Il sait que je suis comme ça et je sais qu'il est comme ça», a conclu Michelle Obama, pour revenir sur la stabilité du couple.

Dans ce podcast, la sexagénaire a également évoqué la manière dont elle avait rencontré Barack Obama, comment elle l'a présenté à sa famille et révèle même l'avoir initialement rejeté.

Les rumeurs de divorce entre les deux figures de la politique américaine sont nées après que Michelle Obama a cessé de se montrer accompagnée de son mari lors de ses sorties publiques. Depuis le départ de la Maison Blanche de la famille Obama et l'indépendance de ses deux filles, Malia et Sasha, la mère de famille jouit de son «indépendance» et de sa «liberté».