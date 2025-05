Afrique du Sud : ce que l'on sait de l'accident entre une camionnette et un minibus qui a fait 15 morts

Une camionnette est entrée en collision avec un minibus taxi bondé dans la nuit de samedi à dimanche en Afrique du Sud. L'accident, qui s'est produit en zone rurale, a provoqué la mort de 15 personnes, a déclaré un responsable des transports.

Un accident tragique sur les routes sud-africaines. Samedi, peu après minuit, 15 personnes ont péri dans un accident de la route entre une camionnette et un minibus taxi bondé, à proximité de la ville de Maqoma, dans la province du Cap-Oriental, à environ 1.000 kilomètres au sud de Johannesburg, en Afrique du Sud. Cinq personnes ont par ailleurs été hospitalisées avec de graves blessures, a déclaré le porte-parole Unathi Binqose auprès de plusieurs médias.

Les conducteurs des deux véhicules figurent sur la liste funeste des victimes et une enquête va être ouverte afin de déterminer les circonstances de l'accident, a-t-il précisé à la chaîne Newzroom Afrika.

Treize passagers du minibus, qui, selon les premiers éléments, voyageait de la ville de Qonce au Cap, un trajet de près de 1.000 kilomètres, font également partie des victimes.

15 PEOPLE KILLED IN AN ACCIDENT IN THE EASTERN CAPE



Fifteen individuals have lost their lives and five others were injured in a head-on crash involving a fully loaded minibus taxi and a bakkie. The incident took place on the R63 road between Adelaide and Maqoma (Fort Beaufort)… pic.twitter.com/IZ8s6j3TEg

— CrimeInSA (@sa_crime) May 4, 2025