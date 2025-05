Brésil : un attentat à la bombe déjoué lors du concert de Lady Gaga, deux personnes interpellées

La police brésilienne a annoncé ce dimanche avoir déjoué un attentat à la bombe lors du concert de Lady Gaga la veille à Rio de Janeiro. Deux personnes ont été interpellées. Le show de l’icône de la pop américaine a attiré plus de 2 millions de personnes sur la plage de Copacabana.

Une nuit qui aurait pu tourner au cauchemar. La police brésilienne a annoncé ce dimanche avoir déjoué un attentat à la bombe lors du méga-concert gratuit donné par la superstar Lady Gaga la veille à Rio de Janeiro.

«La police civile de Rio de Janeiro, en collaboration avec le ministère de la Justice, a empêché un attentat à la bombe lors du spectacle de Lady Gaga à Copacabana», a expliqué la police sur X, précisant avoir interpellé un homme, désigné comme «le responsable du plan» et un adolescent.

🚨OPERAÇÃO FAKE MONSTER‼️ | A Polícia Civil RJ, em conjunto com o Ministério da Justiça, impediu um ataque a bomba que ocorreria no show da Lady Gaga, em Copacabana, Zona Sul RJ. O responsável pelo plano foi preso e um adolescente apreendido. pic.twitter.com/oa39v5YWEd — Polícia Civil RJ (@PCERJ) May 4, 2025

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs villes de l'État de Rio de Janeiro, ainsi qu'à Sao Paulo, Rio Grande do Sul et Mato Grosso, a ajouté la police, selon qui les personnes impliquées «recrutaient des participants pour promouvoir des attaques à l'explosif et aux cocktails Molotov».

Plus de 2 millions de personnes présentes au concert

Une foule en délire de 2,1 millions de personnes était massée sur la mythique plage de Copacabana pour voir performer la star de la pop Lady Gaga.

Pour l'occasion, un impressionnant dispositif de sécurité avait été déployé : plus de 5.000 agents, des drones et des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale étaient mobilisés.