«C'est la première fois au monde qu'un avion de combat a été abattu par un drone marin» : l'Ukraine revendique avoir détruit un Su-30 de l'armée russe

L'Ukraine a affirmé samedi avoir abattu pour la première fois un avion de chasse russe, un Su-30, dans la mer noire, grâce à un drone.

En attendant le cessez-le-feu souhaité par Vladimir Poutine, du 8 eu 10 mai, en raison des festivités du 80e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a revendiqué samedi avoir détruit un avion de chasse russe Su-30.

«C'est la première fois au monde qu'un avion de combat est détruit par un drone marin», s'est félicité le service de renseignement de défense ukrainien dans un communiqué rapporté par CNN, précisant que l'avion «a pris feu dans les airs et a fini par tomber dans la mer».

Ce Soukhoï Su-30 a été abattu par un un drone ukrainien lance-missiles marin Magura V5. Les tirs se sont produits près du port de Novorossiysk.

Une information pas encore commentée par le ministère russe de la Défense, mais confirmée par un blogueur russe, anciennement militaire. «Les Ukrainiens ont amené plus de trois douzaines de drones marins dans la région de Novorossiysk. Après que notre avion a été touché, l'équipage s'est retrouvé dans l'eau, encerclé par des drones marins ennemis», a déclaré Fighterbomber sur Telegram.

Plus d'un million de drones utilisés depuis le début de la guerre en Ukraine

Reconnaissance, identification des cibles, guidage des tirs d'artillerie, largage de bombes, surveillance, brouillage... Les missions données aux drones sont extrêmement variées. Selon les estimations de la revue de géopolitique Le Grand Continent, plus d'un million de drones ont été produits en 2024, que ce soit pour la Russie ou l'Ukraine.

Leur utilisation massive a connu son paroxysme le dimanche 23 février dernier, la veille du troisième anniversaire du début du conflit. 267 drones ont été lancés par la Russie sur l'Ukraine, un «record pour une seule attaque», selon Iouri Ignat, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne.

«Ce qui caractérise la guerre des drones, c'est leur emploi en masse à tous les niveaux sur le champs de bataille, leur bas coût les rendant facilement accessibles», avait expliqué à CNEWS Claude Chenuil, ingénieur général de l'armement en deuxième section et animateur pour le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre du Pacte drone.