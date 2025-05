Conclave : qui est Luis Antonio Tagle, l'un des favoris à la succession du pape François ?

Les cardinaux électeurs vont se réunir au Vatican à partir du 7 mai prochain pour élire le successeur du pape François. Parmi les favoris, le cardinal Luis Antonio Tagle, originaire des Philippines.

Le François asiatique. Ancien archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle fait figure de favori du conclave qui aura lieu le 7 mai prochain pour devenir le nouveau pape de l’Église catholique.

Né dans une famille modeste près de Manille (Philippines), Luis Antonio Tagle a été ordonné prêtre en 1982 et est devenu archevêque de la capitale en 2011, une fonction influente dans l'un des plus grands diocèses d'Asie, où le catholicisme est en croissance.

Ainsi, Benoît XVI l'avait nommé en 2012, cardinal de Manille pour cette même raison. Il avait déjà été considéré comme un possible «papabili» lors du conclave de 2013 ayant abouti à l'élection de François, très populaire sur le continent asiatique.

Âgé de 67 ans, Luis Antonio Tagle était l’un des proches du pape François dont il partage le combat de défense des pauvres, des migrants et des personnes marginalisées. Mgr Tagle est connu pour sa proximité avec les fidèles, n'hésitant pas à parler avec eux après la messe ou à inviter des mendiants à dîner chez lui.

Figure de la lutte contre la pédocriminalité

En 2019, il est nommé à la tête d'un département important du Vatican, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Après la réforme de ce secteur clé, il a été nommé par François en 2022 à la tête de la section pour «la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières», avec la responsabilité des nouveaux diocèses dans les terres de mission.

Par ailleurs considéré comme un grand orateur, le cardinal Tagle s'est souvent exprimé contre la guerre sanglante contre la drogue lancée par le président philippin à l'époque, Rodrigo Duterte. En 2017, il avait notamment déclaré : «Nous ne pouvons pas gouverner le pays en tuant».

Luis Antonio Tagle milite également pour une Église plus humble et plus ouverte aux préoccupations des fidèles. Lors d'une réunion au Vatican en 2019 sur la lutte contre la pédocriminalité, il n’avait pas hésité à mettre en cause les plus hauts responsables de l'Église.

Tout comme le pape François, le cardinal philippin est engagé dans des dossiers majeurs comme la justice sociale et la protection de l’environnement. Néanmoins, il reste ferme sur l’euthanasie et l’avortement.

Polyglotte, Luis Antonio Tagle parle en tagalog (langue officielle des Philippines), en anglais, en italien, bien qu’il ait confié en 2020 avoir fait «souffrir les Italiens» à son arrivée à Rome avec son accent. Il possède également des notions de français, de coréen, de mandarin et de latin.