Conflit au Proche-Orient : Air France annule ses vols entre Paris et Tel-Aviv jusqu’à mardi

Air France a annulé ses vols de lundi entre Paris et Tel-Aviv après avoir déjà supprimé ceux de dimanche à la suite du tir de missile contre l'aéroport international Ben Gourion en Israël, a indiqué la compagnie ce dimanche soir.

Après les tirs de missiles revendiqués par les rebelles Houthis du Yémen dans la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv, Air France a décidé de suspendre ses vols depuis Paris jusqu’au mardi 6 mai. La compagnie aérienne a annoncé «surveiller attentivement» l’évolution de la situation et prioriser la sécurité de ses passagers.

«La compagnie suspend ses vols jusqu’au 6 mai», elle «surveille attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv», a déclaré le service de presse de la compagnie nationale française. Dans un premier temps, la compagnie n'avait supprimé que les deux liaisons de dimanche entre les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Ben Gourion, reportant ses passagers sur les vols des jours suivants.

Six blessés

Et pour cause : un tir de missile, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen, a touché dimanche, pour la première fois, la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv. Le trafic aérien y a repris après une brève suspension. Les compagnies Lufthansa et Air India ont plus tôt dimanche annoncé suspendre leurs vols vers Tel-Aviv jusqu'au 6 mai, et British Airways, jusqu'au 7 mai.

Selon un photographe de l'AFP, le missile est tombé dans une zone plantée d'arbres à côté d'une bretelle d'accès aux parkings du Terminal 3, le plus important de l'aéroport. Les secours israéliens ont fait état de six blessés.