Croatie : ce que l'on sait de l'accident de bus qui a fait au moins 2 morts et une trentaine de blessés

Après qu'un autocar bosnien a percuté une voiture dans la nuit de samedi à dimanche en Croatie, deux personnes sont décédées et une trentaine d'autres blessées, selon des sources policière et médicale.

Drame sur une route croate. «Deux personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées. Elles ont été transportées vers les hôpitaux les plus proches», a déclaré une porte-parole de la police, Maja Filipovic, après une collision entre un autocar bosnien et une voiture, dans la nuit de samedi à dimanche.

L'accident s'est produit aux alentours de 3h sur une autoroute très fréquentée, dans la région de Popovaca, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Zagreb, la capitale du pays, rapporte l'AFP.

29 blessés hospitalisés

Sur les 31 personnes blessées, 29 ont été hospitalisées dans plusieurs villes, dont Zagreb, a indiqué le ministère de la Santé local dans un communiqué cité par l'agence officielle Hina.

Većina povrijeđenih u nesreći u Hrvatskoj državljani BiH, među njima i maloljetnici — Nezavisne novine (@NezavisneBL) May 4, 2025

Plusieurs personnes grièvement blessées devront être opérées dans la journée, selon la même source. «Une enquête est en cours pour établir les causes de cette tragédie», a expliqué Mme Filipovic, détaillant qu'il s'agissait de la collision d'«une voiture et d'un autobus immatriculé en Bosnie».

Sur des photos publiées par les médias locaux, on voit l'autobus à impériale renversé sur le côté en pleine chaussée et ses vitres brisées.