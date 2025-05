«Les attaques des Houthis émanent de l'Iran. Israël répondra à l'attaque des Houthis contre notre aéroport principal ET en temps voulu et en lieu choisi par nous, à leurs maîtres terroristes iraniens», a affirmé le Premier ministre israélien, sur X.

President Trump is absolutely right!



Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025