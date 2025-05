Fenêtres obscurcies, accès scellés… Comment le secret du conclave est-il garanti ?

Dans un entretien aux médias du Vatican, l’ingénieur Silvio Screpanti, vice-directeur du département infrastructure au sein du gouvernorat de la Cité du Vatican, détaille les travaux en cours pour la préparation du conclave qui doit commencer mercredi 7 mai.

Un protocole bien rodé. Alors que le conclave pour élire le nouveau souverain pontife comence le 7 mai, la Vatican fourmille de petites mains dépêchées pour organiser l'élection du successeur du pape François. Outre l’aménagement des logements des cardinaux et de la chapelle Sixtine, l’isolement complet des participants sera assuré, de sorte que le conclave soit impénétrable.

Ils sont une quarantaine d’employés du Vatican, entre charpentiers, forgerons, monteurs, fleuristes, personnel de nettoyage, et une vingtaine de travailleurs d’entreprises externes, pour mener à bien ces travaux en quelques jours.

Les préparatifs, précise Silvio Screpanti, consistent notamment à organiser les logements des cardinaux. Une mission rendue plus complexe cette fois-ci puisque le nombre de participants devrait être de 133 – contre 115 en 2013 – et que la résidence Sainte-Marthe, où logent traditionnellement les cardinaux, compte seulement 126 chambres.

200 chambres prévues

Les techniciens ont dû, outre la résidence Sainte-Marthe, remettre au goût du jour des pièces dans des édifices adjacents – l’« ancienne maison Sainte-Marthe » et le Collège éthiopien –, pour les transformer en chambres, en fournissant la planimétrie et en aménageant les meubles manquants (lit, table de chevet, armoire).

Au total, 200 chambres, pour les électeurs et pour le personnel qui les accompagnera, sont prévues. Il a fallu aussi «étudier un aménagement de la chapelle Sixtine qui puisse accueillir le plus grand nombre de votants, tout en garantissant le respect du protocole et le confort des participants», a promis le vice-directeur.

Les fameux poêles pour produire la fumée noire ou blanche après les votes ont été mis en place et déjà les «tests de fumée» ont été réalisés «discrètement». En outre, un plancher flottant doit être posé pour régulariser le niveau du sol. Les tables des cardinaux électeurs et du personnel de soutien seront ensuite installées.

Le Vatican prévoit plusieurs mesures pour garantir la confidentialité la plus totale sur le conclave : obscurcissement des fenêtres du palais apostolique dans les zones du conclave, désactivation de tous les appareils technologiques et de détection dans la Sixtine, apposition de 80 sceaux de plomb sur tous les accès au périmètre du conclave, pose de cloisons, de portes temporaires et fermeture de certaines fenêtres « pour éliminer les introspections » et garantir l’isolement des cardinaux.

Pendant le conclave, cinq électriciens et ascensoristes, cinq thermo-hydrauliciens et deux fleuristes seront présents. «Ils prêteront serment et seront en service à plein temps, passant la nuit au Vatican, sans pouvoir avoir de contact avec leurs familles», a assuré l’ingénieur. Pendant toute la durée du vote, l’un des experts restera dans un petit local technique près de la chapelle Sixtine, muni d'une télécommande du poêle électronique, «prêt à intervenir rapidement en cas de besoin».

En parallèle, les fleuristes ont été missionnés pour préparer les décorations de la loggia de la Salle des Bénédictions – d’où le futur pontife adressera son premier salut au peuple rassemblé place Saint-Pierre.

Après le conclave, les techniciens ne perdront pas leur temps : la Sixtine et tous les logements seront rapidement démontés pour permettre la réouverture totale des Musées du Vatican et le retour des résidents de Sainte-Marthe, qui ont dû céder leurs chambres. Il s’agira enfin de préparer la messe d’installation du nouveau chef de l’Église catholique.