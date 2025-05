«La situation est horrible» : le cartel mexicain de Sinaloa s'exprime au sujet de Donald Trump

Donald Trump fait pression sur le gouvernement mexicain pour qu'il sévisse contre les cartels mexicains, qu'il accuse d'avoir fomenté la crise de la drogue en Amérique. Dans une interview rarissime, un membre du cartel de Sinaloa a réagi à la politique du président américain.

Au Mexique, la guerre contre le narcotrafic est déclarée. Sa présidente, Claudia Sheinbaum, a envoyé des centaines de soldats dans l'État de Sinaloa, où une guerre fait rage entre deux factions du tristement célèbre cartel de Sinaloa, dans le Nord-Ouest du pays, mettant les civils en danger. Isobel Yeung, journaliste pour CNN, s'est rendue dans la région afin de s'entretenir avec un membre du cartel de Sinaloa.

Elle a également pu rencontrer des familles touchées par la violence et observer le travail accompli par les soldats pour détruire la production de drogue dans les campagnes. Et le constat dressé est plutôt alarmant.

140 tonnes de drogues saisies en six mois de présidence sheibaum

On peut ainsi suivre la journaliste se rendre en hélicoptère dans l'une de ses zones où les militaires, armés d'une machette, détruisent par exemple tous les plants de marijuana qu'ils découvrent, avant de les réduire en cendres. Quand aux laboratoires clandestins (nécessaires au processus d'élaboration de drogues de synthèse), les forces de l'ordre mexicaine ont également reçu l'ordre de les détruire afin qu'ils ne soient pas réutilisés ailleurs, plus tard. Armés de pioches, ils transpercent par exemple des bacs destinés à la fabrication de méthamphétamine.

Durant les six premiers mois de la présidence de Claudia Sheinbaum, des centaines de membres de cartels ont été arrêtés, et plus de 140 tonnes de drogues ont été saisies. Dans le même temps, plus de 1.200 personnes ont été tuées à Sinaloa l'an passé, sans compter les personnes disparues. Une situation qui provoque le malaise chez les autorités locales, en charge de la protection des civils.

La faute, probablement, à une guerre entre deux factions du puissant cartel de Sinaloa, qui ne se laissent aucun répit. Après des semaines de négociations, la journaliste américaine est parvenue à décrocher un entretien avec l'un des membres éminents d'une de ces organisations criminelles. Le narcotrafiquant, qui assume produire du fentanyl, explique qu'à l'heure actuelle, «toutes les zones sont dangereuses».

Il a par ailleurs reconnu que le travail des autorités méritait d'être salué même si celui ci venait entraver le sien. «Il va nous falloir trouver un moyen de continuer à travailler en composant avec leur présence. Bien sûr, à une échelle moindre que celle à laquelle nous étions habitués auparavant», précise-t-il.

«Nous devons manger»

Quand la journaliste lui rappelle, à juste titre, que le cartel de Sinaloa a été désigné comme étant un groupe terroriste par l'administration de Donald Trump, le narcotrafiquant reconnaît une situation «horrible». «Mais nous devons manger», se justifie-t-il. «S'il n'y avait pas de consommateurs [aux Etats-Unis], nous arrêterions», ajoute ce baron de la drogue, qui «salue» toutefois l'action du président américain qui «veille» sur son peuple.

Questionné au sujet des morts «collatérales» provoquées par les guerres internes du cartel, l'interviewé botte en touche, formulant de timides regrets, avant d'être sauvé par la sonnerie de son téléphone qui lui indique quelqu'un en approche. Autrement dit, la journaliste et son équipe doivent partir rapidement.

Aux Etats-Unis, 87.000 personnes sont décédées d'overdoses en une année ; lesquelles ont été provoquées - pour la plupart - par des drogues fabriquées par les cartels mexicains avant d'être exportées dans le pays voisin. De plus, pour se prémunir de la visite inopinée des autorités, les cartels se sont organisés pour localiser leurs champs productions ou laboratoires clandestins dans des endroits (toujours plus) difficiles d'accès.