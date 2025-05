L'énergie solaire à l'origine du blackout survenu en Espagne ?

Quelques jours après l'immense panne d'électricité qui a touché la péninsule Ibérique, la ministre espagnole de la Transition écologique, Sara Aagesen, a émis l'hypothèse d’un dysfonctionnement d’installations photovoltaïques comme principale cause.

Une panne hors norme. Le lundi 28 avril, l’ensemble de la péninsule Ibérique a connu une coupure d’électricité généralisée, plongeant 55 millions de personnes dans le noir. La cause de cette panne n’est toujours pas connue, mais l'Espagne et le Portugal œuvrent conjointement pour démêler les origines de ce blackout général.

La ministre espagnole de la Transition écologique, Sara Aagesen, s’est exprimée ce dimanche dans le journal El País : «À ce jour, nous ne savons pas quelles installations ont cessé de fonctionner dans le système. Parler de solaire photovoltaïque pourrait être prématuré, même si l’analyse cartographique des technologies de production dans la région montre une forte concentration de solaire photovoltaïque dans le sud-ouest de l’Espagne».

D’autres hypothèses ont également été envisagées, notamment celle d’une cyberattaque. La justice a d’ailleurs ouvert une enquête afin d’explorer cette piste. Cependant, le gestionnaire du réseau électrique espagnol (REE) a jugé cette hypothèse peu crédible après avoir vérifié l’ensemble des systèmes de contrôle.

Une transition écologique remise en doute ?

L’Espagne mène une politique écologique ambitieuse. En effet, les énergies renouvelables représentent désormais plus de 50% du mix énergétique national, avec pour objectif d’atteindre 80 % d’ici à 2030. Tandis que les standards de l'Europe verte s'élèvent à 45% pour la fin de la décennie.

Par exemple, le 16 avril, l’intégralité de la demande en électricité en Espagne a été couverte par les énergies renouvelables. Plus de 45% provenait de l’énergie éolienne, 27% de l’énergie solaire photovoltaïque, 23% de l’hydroélectrique et 2% du solaire thermique.

Suite à l’annonce de la vaste panne, plusieurs responsables politiques ont remis en question la stratégie verte de l’Espagne, pourtant en avance sur la moyenne européenne. La cheffe de l’AfD en Allemagne, Alice Weidel, a rapidement réagi sur son compte X : «La panne d’électricité en Espagne est un avertissement. S’il est confirmé que ce sont les fluctuations de l’énergie verte provenant de l’éolien et du solaire qui ont provoqué l’effondrement des réseaux».

La ministre espagnole de la Transition écologique a néanmoins rappelé que ce mix énergétique est en place depuis longtemps dans la péninsule ibérique, sans jamais avoir causé un tel incident. Elle a également souligné que des pannes similaires s’étaient déjà produites ailleurs, notamment à Londres en 2003, et au Royaume-Uni en 2019, mais aussi en France en 1978.

Une île électrique

Ce qui donne à cette panne une ampleur particulière, c’est notamment sa durée. Selon les régions, la péninsule ibérique a été privée d’électricité entre dix et vingt heures. L’un des problèmes majeurs de l’Espagne et du Portugal réside dans leur relative autarcie énergétique.

Malgré quelques connexions avec la France et le Maroc, la péninsule ibérique reste peu interconnectée. On compte notamment une liaison entre Baixas (Pyrénées-Orientales) et Santa Llogaia (Gérone), inaugurée en 2015, et une autre en projet pour 2027 entre Cubnezais (Gironde) et Gatika (Pays basque espagnol). Avec le Maroc, une interconnexion existe également entre Tarifa (Cadix) et Fardioua.

© RTE

À titre de comparaison, la France dispose d’au moins huit interconnexions électriques avec ses voisins : l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, l’Angleterre, et bientôt l’Irlande. Trois nouvelles sont en cours de développement, cinq sont à l’étude, et deux déjà en construction (vers l’Espagne et l’Irlande). Grâce à ces liaisons, la France peut exporter et importer de l’électricité en continu, assurant une meilleure stabilité énergétique à l’échelle régionale.