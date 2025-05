Présidentielle en Roumanie : qui est George Simion, le candidat d'extrême droite arrivé en tête lors du premier tour du scrutin ?

Le candidat d'extrême droite George Simion est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, dimanche 4 mai. Voici ce qu'il faut savoir sur celui qui se définit comme un «Trumpiste» de la première heure.

Une ascension fulgurante. Dimanche 4 mai, George Simion, député et patron du parti de l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), est arrivé en tête de l'élection présidentielle roumaine en récoltant plus de 30% des suffrages.

Un résultat qui symbolise la montée en puissance extrêmement rapide de cet économiste et historien de formation âgé de 38 ans, qui s'était fait connaître pour ses premiers discours nationalistes, militant pour une annexion de la Moldavie.

De l'anonymat à la tête du deuxième plus grand parti de Roumanie

Le 1er décembre 2019, en pleine fête nationale roumaine, George Simion a fondé l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), alors qu'il était encore inconnu du grand public. Un parti d'extrême droite, ultranationaliste, opposé au mariage homosexuel et à la vaccination contre le Covid-19.

Depuis, la formation n'a cessé de prendre du poids dans le paysage politique roumain. Aux élections parlementaires de 2020, l'AUR a fait son entrée à la Chambre des députés (31 sièges) et au Sénat (14 sièges). Le parti est même devenu, lors du scrutin de 2024, la deuxième plus grande force du pays.

Une alliance avec Calin Georgescu

Et l'annulation de l'élection présidentielle de 2024 par la Cour constitutionnelle roumaine, après un premier tour marqué par l'intervention de la Russie qui avait, via les réseaux sociaux et notamment TikTok, propulsé la candidature de l'indépendant Calin Georgescu, a changé le destin de George Simion.

Déjà candidat l'année dernière, il avait récolté un peu moins de 15% des suffrages au premier tour et s'était placé à la quatrième place du scrutin. Mais depuis l'annulation de la candidature de Calin Georgescu, le président de l'AUR est devenu la tête d'affiche de l'extrême droite roumaine.

Souverainiste revendiqué, George Simion a d'ailleurs partagé une vidéo à ses 1,5 million d'abonnés sur TikTok où on le voit se rendre dans un bureau de vote avec l'ancien candidat à l'élection présidentielle.

Des prises de positions pro-trump affirmées

Fervent admirateur de Donald Trump, arborant de nombreuses fois la casquette «Make America Great Again» et se déclarant lui-même «Trumpiste», George Simion souhaite bâtir au sein de l'Union européenne une alliance de pays MAGA. Refusant désormais publiquement l'étiquette d'extrême droite, il s'affirme comme souverainiste, anti-woke et anti-mariage homosexuel.

Le président de l'AUR s'oppose également au soutien anti-occidental à l'Ukraine tout en assurant ne pas être pro-russe. Il avait, par ailleurs, émis sa volonté de doubler le budget militaire du pays sur les cinq ans à venir en supprimant des postes administratifs.

Le second tour de l'élection présidentielle roumaine aura lieu le 18 mai prochain. George Simion affrontera Nicusor Dan, le maire libéral de Bucarest arrivé en deuxième position.