Présidentielle en Roumanie : qui est George Simion, le candidat nationaliste favori du scrutin ?

Moins de six mois après un premier scrutin présidentiel, les Roumains sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Quatre candidats tirent leur épingle du jeu et notamment le nationaliste George Simion, favori de l'élection.

La Roumanie de retour aux urnes. Les bureaux de vote de l'ensemble du pays ont ouvert, ce dimanche 4 mai, dès 7h. Les électeurs votent pour leur nouveau président, cinq mois après l'annulation, le 6 décembre dernier, de l'élection présidentielle, par la Cour constitutionnelle du pays.

Le candidat «alternatif» Călin Georgescu (SE), alors favori, avait vu sa candidature invalidée. En effet, plusieurs enquêtes journalistiques et recours politiques avaient conduit à son éviction.

La campagne ainsi que le scrutin avaient été manipulés par la Russie, via les réseaux sociaux et notamment TikTok, mais aussi via l'achat de votes et attaques informatiques.

George Simion, à la tête du deuxième parti de Roumanie

Lors de la dernière présidentielle, seul George Simion était déjà candidat. Il avait récolté un peu moins de 14% des suffrages au premier tour et se plaçait donc à la quatrième place de ce premier tour par la suite annulé.

Proche de Călin Georgescu, il pourrait aujourd'hui se retrouver au second tour grâce aux votes récupérés auprès des partisans de ce dernier.

Souverainiste revendiqué, George Simion a d'ailleurs partagé une vidéo, à ses 1,5 million d'abonnés sur TikTok, où les deux hommes ont voté ensemble pour cette nouvelle élection présidentielle.

Âgé de 38 ans, George Simion est économiste et historien de formation, diplômé de l'Université de Bucarest et de l'Université Alexandru-Ioan-Cuza de Iași. Après ses études, il avait commencé à militer en faveur de l'unification de la Roumanie et de la Moldavie, ce qui lui avait valu plusieurs interdictions d'entrer sur le territoire moldave.

Son entrée en politique s'est faite en 2019 pour les élections européennes. Après une première tentative, il avait échoué à obtenir un siège au Parlement européen en mai. Le 1er décembre de la même année, George Simion avait fondé le parti politique, l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR).

En 2020, il avait accédé à la Chambre des députés roumains lors des élections législatives. Grâce à l'obtention de 9% des voix, son parti AUR avait pu investir 33 des 330 sièges de la chambre basse. En 2024, il avait doublé son score et avait obtenu 63 sièges, sa formation devenant le deuxième parti du pays.

Des prises de positions affirmées

Admirateur de Donald Trump, George Simion affirme être le seul candidat pouvant déloger les militaires américains du territoire roumain, grâce à une ligne directe qu'il aurait avec la Maison Blanche.

Arborant de nombreuses fois la casquette «Make America Great Again», le candidat souhaite bâtir au sein de l'UE une alliance de pays MAGA. Il s'était d'ailleurs largement affiché sur les réseaux sociaux lors de l'investiture de Donald Trump, en janvier dernier.

©georgesimion.oficial / Instagram

Refusant publiquement l'étiquette d'extrême droite, George Simion s'affirme comme souverainiste, anti-woke et anti-mariage homosexuel.

Le président de l'AUR s'oppose aussi au soutien anti-occidental à l'Ukraine tout en assurant ne pas être pro-russe.

Concernant la Roumanie, il avait, dès la création de son parti, montré son intention de lutter contre la déforestation illégale du pays, mais aussi de la construction d'autoroutes entre son pays et la Moldavie.

Il avait, par ailleurs, émis sa volonté de doubler le budget militaire du pays sur les cinq ans à venir en supprimant des postes administratifs.