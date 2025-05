Royaume-Uni : huit arrestations, dont sept Iraniens, dans deux opérations de police antiterroriste

Huit hommes, dont au moins sept sont de nationalité iranienne, ont été arrêtés au Royaume-Uni samedi 3 mai. Ils sont soupçonnés d'avoir élaboré un «acte terroriste» visant plusieurs villes de l'Angleterre, a annoncé ce dimanche 4 mai la police métropolitaine londonienne (Met).

Coups de filet préventif. Ce samedi, 8 hommes ont été interpellés par les forces de l'ordre de Londres (Royaume-Uni) après des soupçons d'orchestration de projet terroriste dans deux opérations distinctes menées par la police antiterroriste.

Ces arrestations ont eu lieu dans les régions de Londres, de Manchester (centre) et de Swindon, à l'ouest de la capitale britannique, où des perquisitions sont en cours, a expliqué la police dans un communiqué.

«L'enquête porte sur un complot présumé visant un local spécifique. Des agents ont pris contact avec les sites concernés pour les informer et leur fournir les conseils et le soutien nécessaires, mais pour des raisons opérationnelles, nous ne sommes pas en mesure de fournir de plus amples informations pour l'instant», a-t-elle détaillé.

«C'est une enquête qui évolue rapidement»

Toujours selon la police, les quatre Iraniens sont âgés de 29 à 46 ans, tandis que l'âge et la nationalité du cinquième homme restent à déterminer.

«C'est une enquête qui évolue rapidement», a souligné le commandant Dominic Murphy, le chef du service antiterroriste de la police, dont les propos ont été relayés dans le communiqué.

«Elle n'en est qu'à ses débuts et nous explorons diverses pistes afin d'établir toute motivation potentielle et de déterminer si cette affaire peut présenter un risque supplémentaire pour le public», a-t-il complété.

Deuxième vague d'arrestations

Parallèlement, la police a annoncé dimanche avoir procédé à l'interpellation de trois hommes de 39, 44 et 55 ans, tous de nationalité iranienne, dans une affaire distincte sans lien avec la première.

Ces arrestations s'inscrivent cette fois dans le cadre de la loi de 2023 sur la sécurité nationale, qui autorise la police à arrêter les personnes sur lesquelles pèsent des soupçons d'être «impliquées dans une activité de menace émanant d'une puissance étrangère», a rappelé la police londonienne dans son communiqué.

Dans une déclaration à l'agence de presse britannique PA dimanche matin, la ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a de son côté salué le travail des forces de l'ordre. Elle a qualifié ces arrestations d'«événements graves qui démontrent la nécessité permanente d'adapter notre réponse aux menaces qui pèsent sur la sécurité nationale».

Début mars, la capitale britannique avait annoncé placer l'Iran, ses services de renseignement ainsi que les Gardiens de la Révolution au niveau le plus élevé du Foreign Influence Registration Scheme (FIRS), qui doit être opérationnel d'ici à l'été. La République islamique d'Iran est le premier pays placé dans cette catégorie.