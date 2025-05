Royaume-Uni : les quatorze enfants soupçonnés d'«homicide involontaire» libérés sous caution

Les quatorze enfants arrêtés samedi soir après la mort d'un adolescent dans un incendie dans le Nord de l'Angleterre ont été libérés sous caution, a annoncé dimanche la police de Northumbria.

Ils étaient quatorze enfants à avoir été arrêtés d'«homicide involontaire» après la mort d'un adolescent dans un incendie dans le Nord de l'Angleterre samedi. Ce dimanche, ces quatorze personnes, dont onze garçons et trois filles âgés de 11 à 14 ans, ont été «libérées sous caution dans l'attente d'un complément d'enquête», a précisé la police de Northumbria.

Samedi, le corps d’un adolescent de 14 ans a été découvert par les pompiers dans une zone industrielle de Gateshead, dans la banlieue de Newcastle, selon les premiers éléments de l’enquête. Les secours y avaient été appelés après qu’un incendie a été déclaré aux alentours de 20h vendredi soir.

Northumbria Police said the group - 11 boys and three girls - were arrested after 14-year-old Layton Carr was found dead inside a building near Fairfield industrial park.https://t.co/Chg57GWjso

