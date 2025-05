Royaume-Uni : quatorze enfants âgés de 11 à 14 ans arrêtés après la mort d’un adolescent dans un incendie

Quatorze enfants âgés de 11 à 14 ans ont été arrêtés à Northumbria, dans le Nord de l’Angleterre après la mort d’un adolescent dans un incendie. Ils sont soupçonnés «d’homicide involontaire», selon les déclarations de la police locale.

Tragique incendie au Royaume-Uni. Samedi soir, la police de Northumbria, a annoncé avoir procédé à l’arrestation de quatorze enfants dans le Nord de l’Angleterre. Parmi eux onze garçons et trois filles âgés de 11 à 14 ans, tous soupçonnés «d’homicide involontaire».

Le corps d’un adolescent de 14 ans a été découvert par les pompiers dans une zone industrielle de Gateshead, dans la banlieue de Newcastle, selon les premiers éléments de l’enquête. Les secours y avaient été appelés après qu’un incendie a été déclaré aux alentours de 20h vendredi soir.

Northumbria Police said the group - 11 boys and three girls - were arrested after 14-year-old Layton Carr was found dead inside a building near Fairfield industrial park.https://t.co/Chg57GWjso

— UK Redacted (@UkRedacted) May 4, 2025