Une «boule de feu» : un petit avion se crashe sur deux maisons en Californie tuant ses deux passagers et leur chien (vidéo)

Un accident autant dramatique qu'impressionnant. Deux personnes et un chien sont décédés après le crash d’un petit avion dans un quartier résidentiel de Simi Valley, en Californie (États-Unis), ce samedi 3 mai. L’engin a percuté deux maisons.

Selon les forces de l’ordre, il était 14h10 lorsque l’avion s’est écrasé, ne laissant aucun survivant dans l’appareil - les habitants des deux maisons n’ont pas été blessés, puisqu'ils étaient à l’extérieur lors du crash.

Les pompiers du comté ont aussitôt été alertés du crash. Dépêchés sur place, la police et le bureau du médecin légiste ont «confirmé la présence de deux passagers à bord de l’avion, qui ont tous les deux succombé à l’accident», ont expliqué les pompiers sur X.

L’accident a entraîné le départ d’un incendie impressionnant, capturé en images par les individus sur place.

Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos postées par les pompiers montrent les dégâts : un toit percé, des tuiles égarées, des arbres étêtés, une barrière et un mur en briques effondrés.

#meadowincident; Firefighters are being released from the scene of a small aircraft crash in Simi Valley.



The scene is now under the command of Simi Valley PD in coordination with the NTSB and the Ventura County Medical Examiner’s Office.



At approximately 1:51pm, VCFD was… pic.twitter.com/5HXwvGLcHr

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) May 4, 2025