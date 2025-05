«Une conférence de presse de 15 heures» : aux Maldives, le président établit un record mondial

Le président de l'archipel des Maldives, Mohamed Muizzu, a tenu une conférence de presse pendant près de 15 heures. Il s'agit d'un record puisque jamais auparavant une prise de parole présidentielle n'avait été aussi longue.

«Un nouveau record mondial». Voici comment le président des Maldives s'est félicité, dans un communiqué de son bureau, de sa performance inédite, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse.

Mohamed Muizzu a commencé sa session de réponse aux journalistes à 10 h, heure locale, et l'a terminée à près de 1 h du matin, le 4 mai. L'échange a duré très exactement quatorze heures et cinquante-quatre minutes, incluant quelques pauses, notamment pour assurer les prières.

Le communiqué décrit simplement cette journée historique : «La conférence s’est prolongée au-delà de minuit, un nouveau record mondial pour un président, le président Muizzu ayant répondu continuellement aux questions des journalistes». Il a fait face à une vingtaine de journalistes.

Loin de son apparence touristique idyllique, le pays est souvent critiqué politiquement pour son chaos politique, sa charia et son écologie. Le président de 46 ans a donc voulu souligner le «rôle essentiel de la presse dans la société et sur l’importance d’une couverture journalistique factuelle, équilibrée et impartiale», comme ne manque pas de le préciser le communiqué.

Il a par exemple rappelé que les Maldives ont progressé au classement des pays respectant la liberté de la presse selon l'ONG Reporters sans frontières, passant à la 104e place sur 180.

Le président du pays situé dans l'océan Indien détrône Volodymyr Zelensky, qui avait déjà fait très fort en enchaînant quatorze heures de conférence de presse. Lui-même avait largement dépassé le record de l'époque, de plusieurs heures.

Les sorties remarquables semblent être l'apanage des chefs d'Etat maldiviens : en 2009, Mohamed Nasheed, ancien président de l'archipel, avait organisé un conseil des ministres tout à fait spécial.

Les membres du gouvernement avaient enfilé leur combinaison de plongée pour se rassembler sous l'eau, afin de sensibiliser à la menace représentée par la montée des eaux, dont souffre particulièrement les îles des Maldives.