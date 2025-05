«Une odeur nauséabonde» : une centaine de chats découverts morts dans une maison de Long-Island

Sollicités en raison d'une odeur morbide provenant d'une habitation de Long-Island, dans l'Etat de New-York, des pompiers ont découvert samedi la présence d'une centaine de chats décédés.

Alors qu'une «odeur nauséabonde» provenait d'une habitation de Long-Island, dans l'Etat de New-York, des pompiers ont fait une terrible découverte samedi. Selon les autorités du comté de Suffolk, environ 100 chats morts ont été trouvés.

Une fois le lieu indiqué, les autorités sont arrivées aux alentours de 15h et ont eu le malheur de tomber sur plusieurs cadavres de félins éparpillés tout autour de la maison, ont déclaré les pompiers au New-York Post.

Horrifying discovery made in Long Island home following reports of foul stench https://t.co/HxLByg8gbcpic.twitter.com/Qac0xb7nQ0 — New York Post (@nypost) May 4, 2025

Si d'autres corps ont également été retrouvés dans un congélateur, certains chats étaient encore vivants, et grattaient les fenêtres.

La maison condamnée

Avant de se rendre sur les lieux, les responsables avaient été prévenus d'une possible fuite d'ammoniac, un polluant gazeux, incolore et irritant. À faible dose, il peut être d'odeur piquante, en revanche, il peut brûler les yeux et les poumons à concentration plus élevée.

Dans cette habitation, désormais condamnée en raison de l'odeur nauséabonde et de son état, des «niveaux élevés d'ammoniac» ont été constatés par les autorités.

Ces dernières, les forces de l'ordre et les pompiers sont sur les lieux pour enquêter et tenter d'expliquer cette terrible découverte.