Venise : quel est cet incroyable plan pour surélever la ville entière menacée par la montée des eaux ?

Alors que Venise ne cesse de s'affaisser et que l'eau, elle, continue de monter, un professeur italien, Pietro Peatini, a proposé d'injecter de l'eau dans des puits de gaz situés sous la surface de la Terre, afin de surélever la ville entière.

Au cours du dernier siècle, Venise perdait déjà 25 centimètres. Un terrible constat, surtout lorsque l'on prend en compte la montée des eaux. Depuis 1900, le niveau moyen de la mer à Venise a augmenté d'environ 30 centimètres.

Les conséquences sont graves. Outre les inondations régulières, un effondrement est de plus en plus craint et les solutions sont, pour l'heure, minces et temporaires. Seules les barrières anti-inondations accordent un précieux temps pour trouver une meilleure solution.

C'est ainsi que Pietro Teatini, professeur en hydrologie et en génie hydraulique, a proposé un plan, en complément de ces barrières, pour surélever la ville de 30 centimètres. De quoi accorder aux autorités italiennes un délai de 50 ans supplémentaires et enfin trouver une solution permanente et «drastique».

«Développer des puits où, au lieu de prélever l'eau, on l'injecte»

Autre constat dramatique, Venise perd deux millimètres chaque année tandis que le niveau des marées monte d'environ 5 millimètres annuellement. M. Peatini propose alors d'injecter de l'eau dans des aquifères, des terrains permettant l'écoulement d'une nappe souterraine, situés sous la surface de la Terre, entre 600 et 1.000 mètres de profondeur.

Douze sites seront sélectionnés, tous situés à 10 km de la ville de Venise. Mais aucun ne sera choisi au hasard, puisque ce seront des puits de stockage où le gaz est pompé et stocké en été afin de le garder pour l'hiver.

Et les ingénieurs ont constaté une fluctuation du niveau des terres en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'en été, les réserves, remplies de gaz, permettent de surélever les terres en y injectant de l'eau. À l'inverse, lorsque les réserves sont vides, le niveau des terres baisse.

«L'idée est donc de développer des puits où, au lieu de prélever de l'eau, on l'injecte», explique Teatini, au site américain CNN. Ainsi, une fois le forage effectué «pour atteindre le sous-sol de la lagune vénitienne», il faudra «pomper l'eau de mer dans des tuyaux pour créer un soulèvement».

Si l'idée peut paraître plus que surprenante, tout a été planifié. Le forage ne devra pas dépasser les 30 centimètres de diamètre selon les ingénieurs, s'ils souhaitent que le terrain soit surélevé sans déstabilisation. Mais avant de voir potentiellement ce plan prendre forme, un projet préliminaire est nécessaire et a été estimé entre 30 et 40 millions d'euros.