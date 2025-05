Dans ce pays, la part des enfants âgés de moins de 14 ans approche dangereusement des 10%

Le faible taux de natalité au Japon a des conséquences inquiétantes : pour la première fois, la part des enfants âgés de moins de 14 ans dans le pays frôle les 10%. Certaines villes ont déjà tenté d'aider les plus jeunes dans leur vie amoureuse.

Un triste record. Le Japon fait, depuis plusieurs années, face à une crise démographique sans précédent : la population infantile estimée du pays a diminué, et ce, pour la 44e année consécutive. En effet, le Japon et sa population continuent de souffrir d’un vieillissement de la population, et de la chute vertigineuse du taux de natalité.

Comme le rapporte le média américain CNN, le gouvernement nippon a dévoilé de nouveaux chiffres, à l’occasion de «Kodomo no hi», la journée nationale des enfants : le pays fait état de 13.6 millions d’enfants âgés de 14 ans ou moins au Japon, soit une baisse de 350.000 individus sur une année seulement.



Ainsi, sur l’archipel, les enfants représentent aujourd'hui un petit 11% de la population, contre 20% pour les personnes âgées de 60 ans ou plus.

Deux fois plus de décès

Au Japon, les courbes se sont donc inversées : celle de la mortalité surplombe maintenant celle de la natalité. L’année dernière, l’archipel a enregistré 1.6 million de décès, soit le double du nombre des naissances.

Une réalité qui entraîne une baisse inévitable de la population, mais qui se répercute aussi fortement sur la main-d’œuvre, ou tout simplement, l’économie du pays.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation au niveau de la natalité : les Japonais se marient de moins en moins, et ont moins d’enfants, notamment à cause du coût de la vie au Japon, les salaires faibles, ou encore, la culture très exigeante du monde du travail.

Le gouvernement joue les cupidons

En effet, le surmenage au travail n’est pas une chose étonnante au Japon. Heures supplémentaires, pression de la part des superviseurs : les jeunes préfèrent se concentrer sur leur carrière plutôt que sur l’idée de fonder une famille.

À noter également qu’avoir un enfant en dehors des liens du mariage relève toujours du tabou sur l’archipel. Et, avant même de passer au mariage, il est complexe de trouver sa moitié au Japon compte tenu des obligations au travail qui limitent les interactions sociales.

Décidée à encourager les plus jeunes à construire une vie à deux et, par la même occasion, à booster la natalité, la mairie de Tokyo avait annoncé le lancement d’une application de rencontres, l’été dernier.

Finalement, le Japon n’est pas le seul pays d’Asie qui cherche à «donner un coup de pouce» à sa population, réticente face au mariage. Par exemple, plusieurs provinces en Chine ont décidé d’accorder une prime de 200 euros à tous les nouveaux mariés.