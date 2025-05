Le secrétaire général de l'ONU est "alarmé" par le plan adopté par le cabinet de sécurité israélien d'une extension des opérations militaires visant à la "conquête" de la bande de Gaza, a indiqué lundi un de ses porte-parole.

Antonio Guterres "est alarmé par ces informations de plans israéliens pour étendre les opérations terrestres et prolonger sa présence militaire à Gaza. Cela va inévitablement conduire à un nombre incalculable de civils tués supplémentaires et à plus de destruction de Gaza", a déclaré Farhan Haq, soulignant que la bande de Gaza est "une partie intégrante d'un futur Etat palestinien".