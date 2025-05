Moyen-Orient : qui sont les druzes, cette minorité «supra-tribale» visée par les islamistes ?

L'armée israélienne est actuellement déployée dans le sud de la Syrie, se disant prête à intervenir pour protéger des villages druzes, après des heurts meurtriers en début de semaine entre forces loyalistes et membres de cette minorité religieuse répartie jusqu'au Liban.

Une communauté en danger ? Les druzes forment une minorité qui joue un rôle important au Moyen-Orient et dont les membres sont répartis entre Israël, le Liban et la Syrie où des affrontements sanglants les ont récemment opposés à des combattants affiliés aux autorités islamistes.

«Les druzes sont une communauté supra-tribale qui transcende l'espace et la géographie», explique à l'AFP Makram Rabah, professeur adjoint d’histoire à l'Université américaine de Beyrouth. Les plus d'un million de druzes du Moyen-Orient «ont joué un rôle très important» dans la région, ajoute Makram Rabah, précisant qu'ils font partie «des communautés fondatrices» au Liban et en Syrie.

Des rituels influencés par des philosophes

La pensée druze est apparue en Égypte au début du XIe siècle, comme une secte au sein du chiisme. Elle reste perçue comme un courant ésotérique par l'islam dominant. Entourée d'une forme de secret, elle intègre des éléments mystiques comme la croyance en la réincarnation dans l'homme. «On ne sait pas qu'ils sont druzes tant qu'ils ne le disent pas», selon Makram Rabah. La communauté n'accepte pas de nouveaux convertis et décourage les mariages hors de la communauté.

Une source familière des rituels druzes a indiqué sous le couvert de l'anonymat que l'émergence de cette foi avait été influencée par d'autres concepts religieux et philosophiques, notamment ceux du philosophe grec Platon.

Les fêtes religieuses druzes coïncident avec le calendrier musulman. La tenue traditionnelle druze est noire. Les hommes portent des bonnets blancs ou des turbans, et les femmes se couvrent la tête et une partie du visage avec un long voile blanc.

«Là où des frontières ont été tracées, les druzes ne les ont pas vraiment reconnues», affirme Makram Rabah, notamment parce que l'on se marie volontiers entre druzes de toute la région. «Les religieux jouent un rôle très important pour maintenir ces liens», souligne-t-il.

Plus de 700.000 druzes en Syrie en 2011

Avant le début de la guerre civile en 2011, la Syrie comptait, selon des estimations, environ 700.000 druzes, parlant l'arabe, la langue commune à tout le pays qui abrite une mosaïque de communautés.

Selon l'universitaire, poète et calligraphe Sami Makarem (1931-2012), les druzes ont commencé à migrer vers le sud de la Syrie au XVIe siècle, dans une région aujourd'hui dénommée Jabal al-Druze, dans la province de Soueida. Les druzes syriens sont principalement concentrés dans ce bastion de Soueida, la province voisine de Qouneitra et la banlieue de Damas, notamment à Jaramana et Sahnaya, récemment touchées par des violences confessionnelles.

Au Liban, quelque 200.000 druzes vivent principalement dans le centre montagneux du pays et le sud, près des frontières israélienne et syrienne, selon des estimations. En Israël, environ 153.000 druzes sont citoyens israéliens, habitant principalement dans le nord.

Certains druzes du sud de la Syrie se sont également installés en Jordanie voisine, où la communauté est estimée entre 15.000 et 20.000 personnes. Hors du Moyen-Orient, la diaspora druze a essaimé en Amérique du Nord, Amérique latine et Australie. Les dirigeants druzes sont un ferment du nationalisme au Proche-Orient depuis l'empire ottoman.