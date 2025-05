Turkménistan : «portes de l'enfer», chevaux vénérés... Ces choses à savoir sur ce pays parmi les plus fermés au monde

Emmanuel Macron a accueilli Gourbangouly Berdymoukhamedov, dirigeant du Turkménistan, ce lundi 5 mai à Paris. Pays désertique d’Asie centrale, le Turkménistan est l’un des plus fermés au monde.

Un pays méconnu. Le dirigeant du Turkménistan, Gourbangouly Berdymoukhamedov, a été accueilli ce lundi à Paris par Emmanuel Macron. Ancien pays de l’Union soviétique, le Turkménistan est l’un des pays les plus fermés au monde. Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Une dynastie présidentielle

Le Turkménistan a connu trois présidents depuis son indépendance de l'URSS en 1991, tous issus de la même dynastie familiale. L'excentrique Saparmourat Niazov, autoproclamé «président à vie», a régné jusqu’à sa mort en 2006.

La famille Berdymoukhamedov est restée aux commandes. Gourbangouly Berdymoukhamedov a pris la suite jusqu’en 2022, avant de passer la main à son fils Serdar.

Mais Gourbangouly Berdymoukhamedov gouverne de facto en tandem avec Serdar et continue de faire l'objet d'un culte de la personnalité.

Officiellement nommé «Chef de la nation turkmène» et Héros-Protecteur (Arkadag), il a fait construire la ville d'Arkadag pour au moins cinq milliards de dollars. Une équipe de football invincible sur la scène nationale a été créée et des médias ont aussi été baptisés en son honneur.

Plus de gaz que d’eau

Pays désertique d’Asie centrale, le Turkménistan est recouvert aux trois quarts par l'immense désert du Karakoum, que traverse un canal d'irrigation long d'environ 1.400 kilomètres, l'un des plus grands du monde.

Le canal a été construit pour détourner les eaux de l'Amou-Daria, l'un des deux principaux fleuves centrasiatiques, pour notamment irriguer les champs de coton dans ces régions désertiques.

En effet, la culture du coton, importante pour l'économie turkmène, est extrêmement exigeante en eau et participe à l'assèchement de la mer d'Aral, qui a quasiment disparu.

De plus, si le pays dispose des quatrièmes réserves mondiales de gaz, selon les estimations, il manque très cruellement d’eau douce. Une situation qui ne s’améliore pas avec la culture du coton et qui devrait empirer avec le changement climatique selon l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Les «portes de l’enfer»

Les «portes de l’enfer» est le surnom donné au cratère gazier de Darvaza en combustion continue depuis 1971. Ce cratère brûle dans le désert du Karakoum après un incendie accidentel provoqué par des scientifiques soviétiques.

Principale attraction touristique nationale, ce cratère rejette du méthane, un gaz à effet de serre responsable du changement climatique. Les autorités turkmènes ont répété vouloir éteindre le cratère et se félicitent, pour l'heure, d'avoir réduit les émissions de méthane de 10% entre 2020 et 2023.

D'importants progrès dans la surveillance satellitaire des émissions de méthane ont permis d'identifier ce phénomène, faisant du Turkménistan le pays ayant la plus forte part mondiale dans les fuites de méthane.

Chiens et chevaux vénérés

La race locale de cheval -l'akhal-teke- et celle de chien -l'alabaï, ou berger d'Asie centrale-, ont le droit à leur culte au Turkménistan. Révérées, elles ont été élevées au rang de symboles nationaux.

Sur ordre de Berdymoukhamedov père, de nombreuses statues en l'honneur de l'alabaï et de l'akhal-teke ont été érigées, les dernières fin avril, et ces animaux donnent même lieu à des jours fériés.

Le père a composé une chanson en l'honneur de son cheval favori, tandis que le fils a le titre «d'honorable éleveur» d'alabaïs et dirige l'association nationale des akhal-teke. Les Berdymoukhamedov aiment offrir et se faire offrir des alabaïs ou des akhal-teke, tous deux aimant s'afficher en train de cajoler ces animaux.

Un fort culte du secret

Le Turkménistan est l'un des pays les plus reclus et secrets au monde. Selon Amnesty international, il est «de facto fermé aux ONG internationales de défense des droits humains, aux mécanismes spéciaux des Nations unies et aux médias indépendants.

L'information, qui y est parcellaire, cadenassée et généralement invérifiable, «vise uniquement à faire l'éloge du régime», selon Reporters sans Frontières (RSF). De plus, les médias étatiques publient des litanies de louanges adressées aux dirigeants, tandis que nombre de réseaux sociaux sont inaccessibles.

Obtenir un visa pour aller dans ce pays reste extrêmement compliqué, même si les autorités ont déclaré mi-avril vouloir «rendre le Turkménistan plus accessible aux touristes et aux hommes d'affaires» en introduisant un e-visa aux contours flous.