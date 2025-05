Conclave : qui est Peter Turkson, l'un des favoris à la succession du pape François ?

Compté parmi les candidats à la papauté, Peter Turkson pourrait être le premier souverain pontife africain. Créé cardinal par Jean-Paul II, il s'est notamment illustré lors de rendez-vous économiques internationaux.

Le successeur du pape François pourrait être le premier souverain pontife africain. Le cardinal ghanéen Peter Turkson est en effet considéré comme l'un des candidats sérieux du conclave qui doit commencé mercredi 7 mai. En 2003, il est devenu le premier religieux d'Afrique de l'Ouest à être créé cardinal.

Dix ans plus tard, en 2013, il était déjà le candidat favori de l'Afrique pour le trône de Saint-Pierre, avant même la démission de Benoît XVI. Dans un entretien datant de 2010, Peter Turkson avait pourtant confié qu'il «ne voudrai[t] pas être le premier pape noir». «Je crois qu'il vivrait des moments difficiles», avait-il ajouté.

Né dans la ville ghanéenne de Nsuta-Wassa, ce papabile âgé de 76 ans a été ordonné prêtre en 1975. Il a par la suite quitté le Ghana pour étudier à Rome ainsi qu'à New York, avant d'être nommé archevêque de Cape Coast en 1992 par Jean-Paul II, qui le fera cardinal 11 ans plus tard.

Un habitué du Forum de Davos

Lorsque l'élection présidentielle de 2008 au Ghana a fait craindre des violences, Peter Turkson a joué le rôle de médiateur. L'année suivante, Benoît XVI l'a choisi pour occuper un rôle clef au sein d'une assemblée spéciale sur l'Afrique qui aborde des thèmes comme la réconciliation, la pauvreté, le sida, la fuite des cerveaux et la sorcellerie. Il l'a à nouveau sollicité en 2009 pour la présidence du Conseil pontifical pour la Justice et la Paix, qui s'occupe de la justice sociale et des droits de l'Homme.

Dans le cadre de l'effort de réforme de la Curie romaine voulu par le pape François, le cardinal a, en 2016, pris la tête du dicastère pour le Service du développement humain intégral, qui a fusionné le Conseil pontifical pour la Justice et la Paix avec trois autres. Il était alors en charge des questions économiques et sociales considérées comme des priorités par le souverain pontife et s'est, à ce titre, rendu plusieurs fois au Forum de Davos, le Forum économique mondial.

Peter Turkson, qui parle six langues, a également oeuvré en tant qu'émissaire spécial au Soudan du Sud en 2016, pour tenter d'instaurer la réconciliation entre les camps qui s'y opposent. Plus tard, il a dirigé un comité chargé d'étudier les retombées économiques et sociales de la pandémie de coronavirus. Il a finalement démissionné de son poste de préfet du dicastère pour le Service du développement humain intégral en 2021, lors d'un remaniement.

Au coeur d'une polémique en 2014

Au cours de sa carrière, ce papabile a parfois pris position sur des questions de société. Durant une interview accordée à la BBC en novembre 2023, il a notamment déclaré que «les personnes LGBT ne peuvent pas être criminalisées parce qu'elle n'ont commis aucun crime». Il critiquait alors les législations homophobes en vigueur en Ouganda.

Dans le même entretien, Peter Turkson avait estimé que les relations sexuelles entre personnes de même sexe étaient «objectivement pécheresses» du point de vue de la religion catholique et que le mariage homosexuel était donc inenvisageable. Il a également soutenu la position de l'Eglise contre l'utilisation du préservatif, tout en laissant cette option ouverte pour les couples mariés dont l'un des partenaires est porteur du virus du SIDA.

Le cardinal s'est par ailleurs trouvé au coeur d'une polémique en 2014, après avoir fait visionner lors d'un synode sur la Nouvelle évangélisation une vidéo choc sur l'expansion de l'islam en Occident. Critiqué par plusieurs évêques, il s'était excusé mais avait été accusé de ne pas être à la hauteur sur la question du dialogue interreligieux, devenue par la suite l'un des marqueurs du pontificat du pape François.