Des médias des rebelles houthis au Yémen ont fait état ce mardi de frappes visant l'aéroport de Sanaa, après un appel de l'armée israélienne à évacuer la zone de l'aéroport de la capitale yéménite.

Thick black smoke emitting from Sana’a International Airport, with fuel storage and other airport infrastructure appearing to have been targeted by this morning’s strikes. pic.twitter.com/2ilvncxRPs

