États-Unis : l’administration de Donald Trump promet 1.000 dollars aux immigrés clandestins pour qu'ils «s’expulsent eux-mêmes»

Donald Trump veut que les personnes en situation irrégulière «s'auto-expulsent» des Etats-Unis. Ce lundi 5 mai, il a dit être prêt à leur donner de l'argent pour cela.

«L'auto-expulsion». C'est la nouvelle idée de Donald Trump pour lutter contre l'immigration illégale. Son gouvernement a annoncé ce lundi 5 mai son intention de payer les personnes en situation irrégulière afin qu'elles retournent d'elles-mêmes dans leur pays d'origine.

D'après le communiqué publié par le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), l'idée est de prendre en charge les frais de transport de ces personnes et de leur allouer, après leur départ du sol américain, la somme de 1.000 dollars.

Le DHS précise que ce processus s'effectue via l'application mobile CBP Home et que les personnes qui signalent leur futur départ sur cet outil seront «dépriorisées» pour la détention et l'expulsion par les services de l'immigration. Il assure qu'une personne du Honduras a déjà utilisé ce programme et estime que c'est «une façon digne de quitter les Etats-Unis».

Les coûts réduits de 70%

La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, insiste d'ailleurs sur ce point, assurant que «quand on est aux Etats-Unis illégalement, l'auto-expulsion est le meilleur moyen - le plus sûr et le plus économique - de quitter le pays pour éviter de se faire arrêter».

L'administration Trump y voit également son propre intérêt puisque, d'après les estimations du ministère, cette procédure «va permettre de baisser les coûts d'une expulsion d'environ 70%». A l'heure actuelle, l'arrestation, la détention et l'expulsion d'une personne en situation irrégulière aux Etats-Unis coûte en moyenne 17.121 dollars.

«On va leur donner une certaine somme et leur proposer un beau vol retour vers là d'où ils viennent. On va travailler avec eux pour que, peut-être un jour, ils puissent revenir, si ce sont des bonnes personnes, le genre de personnes que nous voulons dans notre (pays)», a développé Donald Trump devant des journalistes.

Durant sa campagne, le président américain avait fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité, promettant de mener «la plus grande opération d'expulsions de l'histoire du pays».

Depuis son retour au pouvoir, en janvier, il a procédé à des expulsions très médiatisées, notamment celles de plus de 250 personnes en majorité vénézuéliennes vers le Salvador, en vertu d'une loi du XVIIIe siècle et d'un accord inédit signé avec ce pays d'Amérique centrale.