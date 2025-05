«Ils étaient 32 à bord, le bateau ne pouvait contenir que 16 passagers» : surchargé par des influenceurs, un yacht secouru au large de Miami

Le weed-end dernier, 32 influenceurs ont été secourues samedi dernier par la U.S. Coast Guard au large de Miami. Ils avaient pris place dans un yacht de luxe d'une capacité de 16 personnes.

«Le bateau était complètement à la verticale» a notamment déclaré Rachel Miller, témoin d'un incident insolite où un yacht surchargé a dû être secouru sur la côte de Miami samedi 3 mai. Les passagers ont été pris en charge par les pompiers de la ville de Miami à leur retour sur la terre ferme et ne présentent aucune blessure.

Trente-deux influenceurs, qui étaient principalement des femmes, ont lancé leur appel de détresse à 17h05, comme le révèle la police de Miami Beach. «Nous avons reçu un appel concernant un navire de passagers entre Monument et Star Island», a expliqué la police dans un rapport dévoilé par CBS News. Problème le navire ne pouvait accueillir qu'une quinzaine de passagers.

Ils sabrent le champagne pendant que le bateau coule

Les réactions, au moment du naufrage, sont surtout surprenantes : quand certains s'inquiètent de leur sort, d'autres rient de la situation et sabrent vite le champagne, avant qu'il ne coule avec le bateau tout entier. C'est ainsi qu'une bouteille à 3.300 euros a été consommée en vitesse avant l'arrivée des secours.

Parmi elles, on trouvait notamment Lauren Nicole, Anita Ayala, Regan Hartley, Izabella Koch ou encore Yasmany Linares. Cette dernière a d'ailleurs publié plusieurs clichés de la sortie ratée d'elle et ses amies, où l'on peut observer le bateau dans une position étonnante.

Elle écrit : «Merci à mes amies pour leur aide et surtout à Blondie, qui me suit partout dans les tempêtes et dans les sauvetages. Merci à la belle opération de sauvetage menée par l'U.S. Coast Guard».

Une enquête va être menée par les autorités américaines, qui ne sont toujours pas capable d'expliquer pourquoi l'engin a sombré. Ils précisent que cet incident n'a représenté aucune menace pour les autres navigateurs des environs.

Le bateau a commencé à laisser de l'eau s'infiltrer au niveau de l'île Monument Island, située dans la Baie Biscayne. Le navire de luxe estimé à 4,5 millions d'euros, de la célèbre marque Lamborghini, mesurait 19 mètres de long.

Miami est l'un des lieux les plus appréciés des stars américaines, notamment l'île de Star Island, où vivent de nombreuses célébrités. Le bateau semblait s'y diriger. En pleine période de Grand Prix de Formule 1, les sorties en yacht et les festivités ont été particulièrement nombreuses lors du premier week-end de mai, dans la ville de Floride.