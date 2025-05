Pourquoi le pape est l'un des derniers monarques absolus au monde

Si le pape est un chef religieux, élu par les cardinaux électeurs, c'est aussi un chef d'État régnant sur la cité du Vatican. Concentrant dans sa main les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, il possède tous les attributs d'un souverain absolu.

Un gouvernement sans réels contre-pouvoirs. Successeur de l'apôtre Pierre, le pape est à la tête de l'Eglise catholique. Il a pour rôle de rassembler l'ensemble des fidèles dans toute leur diversité et de s'assurer que les pratiques religieuses soient respectées.

Mais le souverain pontife n'est pas qu'un chef religieux : il est également un chef d'Etat. Le Saint-Père règne en effet sur le Vatican, le plus petit pays du monde, situé à Rome. Elu par les cardinaux électeurs, il dispose, seul, des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Le pape nomme seul son gouvernement

C'est aussi lui qui nomme, seul, l'ensemble des membres du gouvernorat du Vatican, et notamment l'un des postes les plus importants : le cardinal secrétaire d'Etat. Celui-ci est chargé des affaires politiques et diplomatiques du Saint-Siège.

Aussi considéré comme le «Premier ministre» du Vatican, c'est lui qui représente le pape lors de la réception de dignitaires étrangers ou lors de voyages officiels. Durant le pontificat de François, c'est le cardinal Pietro Parolin qui a occupé ce poste.

Il a, par exemple, présidé des négociations entre les Etats-Unis et Cuba lors du rapprochement diplomatique entre les deux pays entre 2014 et 2015.

Il reçoit les honneurs d'un chef d'Etat à l'étranger

Lors de ses déplacements, le souverain pontife a droit aux égards dus aux chefs d'Etat. Ainsi, il est toujours accueilli par une délégation d’officiels lorsqu'il arrive dans un pays. Parfois, des avions de chasse encadrent son avion, comme le 15 janvier 2018 quand le pape François est entré dans l’espace aérien péruvien.

À son entrée dans l'espace aérien du Pérou, l'avion du pape François @Pontifex a été escorté par quatre chasseurs de l'armée de l'air péruvienne #ElVueloDeFrancisco#FranciscoEnPerúpic.twitter.com/SJOPvdbcGY — Nicolas Senèze (@NicolasSeneze) January 18, 2018

À l’instar des autres chefs de l’État, le Saint-Père peut aussi distinguer par des décorations. Réformées par le bref pontifical Multam ad existendos de février 1905, il existe sept ordres pontificaux dont le prestigieux ordre de Saint-Sylvestre et trois associés au Saint-Siège.

Un ancien chef militaire

Certains attributs monarchiques ont en revanche été progressivement abandonnés au fur et à mesure. Ainsi, les papes étaient de véritables chefs de guerre au Moyen-Âge, capables de lever des armées importantes. Mais l'armée pontificale, dont la gendarmerie vaticane est la lointaine héritière, a petit à petit disparu jusqu'au XIXe siècle.

Au XIIe siècle, les papes sont plus que jamais des seigneurs et se comportent comme tels. En 1145, le pape Lucius II meurt alors qu'il mène ses troupes à l'assaut du Capitole... ! pic.twitter.com/81hUUUfWwX — Actuel Moyen Âge (@AgeMoyen) April 27, 2025

Jusqu’à Jean-Paul Ier en 1978, le pontife nouvellement élu était sacré et couronné dans la basilique Saint-Pierre. Au cours de cette cérémonie, le successeur de Pierre recevait la tiare papale, aussi appelé trirègne.

La couronne papale remplacée par une mitre d'évêque

Sur celle-ci, trois couronnes se succédaient. Elles représentaient respectivement le pouvoir spirituel en tant que vicaire du Christ ; le pouvoir temporel, avec un pouvoir de juridiction sur les États pontificaux comme hériter de saint Pierre ; et enfin l’autorité sur les rois que le chef de l’Église pouvait en théorie couronner et déposer.

Abandonnée depuis Paul VI (1963-1978), la tiare est toujours représentée sur les armoiries du pape et du Vatican. Depuis Benoît XVI (2005-2013) une mitre d’évêque remplace la tiare.

5 avril 1829 : couronnement du Souverain Pontife Pie VIII, 253e pape de l’Église catholique. pic.twitter.com/HF4ABk51Xo — Christianfourré - Dieu et le Roi (@cathoreac) April 5, 2022

Toutefois, trois bandes horizontales sur la mitre rappellent les antiques couronnes. Depuis le 27 septembre 1978, veille de la mort de Jean-Paul Ier, un autre attribut monarchique a été délaissé : la sede gestatoria — le trône mobile.

Comme pour expliquer l’abandon de ce décorum, Benoît XVI (2005-2013) avait déclaré le 7 mai 2005 lors de sa prise de possession de sa chaire d’évêque de Rome à la basilique Saint-Jean-du-Latran : «le pape n’est pas un Souverain absolu. Le ministère du pape est la garantie de l’obéissance envers le Christ et envers Sa parole».