«Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam» : que signifie la célèbre formule latine annonciatrice du nouveau pape ?

Réunis en conclave à partir de ce mercredi, les cardinaux électeurs vont élire un nouveau pape. Lorsque ce sera le cas, c'est le cardinal français Dominique Mamberti qui prononcera le fameux «Habemus papam» depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Voici sa signification.

Une annonce faite au monde entier. Ce mercredi, les cardinaux électeurs vont se réunir en conclave à partir de 16h30 au sein de la chapelle Sixtine. Ils auront la lourde tâche de désigner un successeur au pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans.

Pour être élu pape, un cardinal doit recueillir au moins deux tiers des voix. Si le premier vote, dont le résultat sera connu entre 19h et 20h, ne débouche sur aucun nom, les cardinaux continueront de voter, deux fois le matin et deux fois l'après-midi, pour donner à l'Eglise un nouveau chef dans les jours suivants.

Un français prononcera le «Habemus papam»

Lorsque cela sera le cas, de la fumée blanche s'échappera de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Immédiatement, les cloches de la basilique Saint-Pierre retentiront afin de confirmer cette annonce.

Ensuite, le cardinal français Dominique Mamberti, en qualité de doyen de l'ordre des diacres, s'avancera sur le balcon de l'édifice pour prononcer la célèbre locution latine : «Annuntio vobis gaudium magnum, Habemus papam», «Je vous annonce une grande joie ; Nous avons un pape», en français.

Le prélat corse poursuivra en déclarant «Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum (suivi du prénom du cardinal élu), Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem (suivi de son nom de famille), qui sibi nomen imposuit (suivi du nouveau nom que le souverain pontife s'est choisi).

Ce qui donne, en français, «Le très éminent et très révérend seigneur (prénom), cardinal de la Sainte Église Romaine (nom), qui s’est choisi le nom de (prénom pontifical)».

Cette présentation solennelle a pour but de présenter aux yeux des fidèles présents au Vatican et au monde entier l'identité du nouveau Saint-Père. Ce dernier apparaîtra un peu plus tard sur ce même balcon pour donner sa première bénédiction apostolique.