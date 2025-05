Chine-Russie : Xi Jinping et Vladimir Poutine se retrouvent à Moscou, en pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington

Xi Jinping se rend en Russie ce mercredi 7 mai : il assistera au défilé militaire célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. Le leader chinois va également s'entretenir avec Vladimir Poutine.

Dès aujourd'hui, quelques 29 dirigeants étrangers sont attendus en Russie à l’occasion des célébrations du 9 mai. Le leader chinois, Xi Jinping, sera ainsi présent pour le traditionnel défilé commémorant la victoire sur l’Allemagne nazie - où participeront des soldats chinois.

Le président de la République populaire de Chine doit également rencontrer Vladimir Poutine et prendre part à des discussions bilatérales portant sur le «développement des relations de partenariat global et d’interaction stratégique», et sur «les problèmes actuels à l’ordre du jour international et régional».

«Il est prévu qu'une série de documents bilatéraux, entre les gouvernements et les ministères (russes et chinois, NDLR), soit signée», a ainsi détaillé le Kremlin.

Renforcer des «relations fiables» face aux États-Unis

Vladimir Poutine et Xi Jinping devraient aussi se pencher sur le problème du conflit russo-ukrainien : «Les questions les plus importantes vont être discutées pendant cette rencontre en tête-à-tête : le dossier ukrainien et les relations russo-américaines», a précisé Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique du chef de l’État russe, à l’occasion d’un point-presse. Il a également affirmé que le président russe se rendrait en Chine en septembre.

Pour rappel, cette rencontre entre les deux leaders intervient alors qu’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine est toujours en suspens, et en pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Les deux pays cherchent ainsi à renforcer leur collaboration : dans un documentaire sur les 25 ans de son arrivée au pouvoir diffusé dimanche à la télévision publique russe, Vladimir Poutine est revenu sur le caractère «stratégique» du partenariat russe avec Pékin.

«Nos intérêts nationaux coïncident», a-t-il ajouté, se félicitant de «relations fiables et stables qui renforcent la stabilité du monde» avec Pékin. De son côté, la Chine a souligné les liens historiques et stratégiques entre les deux pays.

Des troupes étrangères défileront

En plus de Xi Jinping, le président russe attend aussi de recevoir du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le serbe Aleksandar Vucic, plusieurs dirigeants africains, et ceux de la Birmanie, du Vietnam ou encore du Kazakhstan.

Au total, les formations militaires de 13 pays différents devraient participer à ce défilé de la Victoire, dont des soldats égyptiens et vietnamiens, en plus des soldats russes et chinois - une présence vivement critiquée par Kiev.