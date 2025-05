Le pape peut-il être destitué de sa fonction ?

À quelques heures de l’élection du prochain pape, le suspense est à son comble au sein de l’Église. Le pape prochainement élu sera «pieds et mains liés» à sa nouvelle fonction. Car très peu de motifs peuvent écarter un pape de sa charge.

Un devoir dont il est difficile d'être écarté. Dès ce mercredi 7 mai, les cardinaux se penchent sur l'élection du successeur de François. Comme lui, il revêtira la lourde tâche du pontificat. Désormais, plus rien ne pourra l’éloigner de ses fonctions. Pas même les critiques de la foule, ni une quelconque maladie.

En effet, le pape «possède dans l’Église en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu’il peut toujours exercer librement», souligne le droit canon. Le pape est le chef de l’Église universelle, au-dessus de tous. «Le premier Siège n’est jugé par personne», insiste l’article 1404 du canon ; en cas de violation de cette règle «les actes et les décisions sont tenus pour nuls et non avenus».

La loi de l’Église est claire : le pape est élu à vie, nul ne peut le destituer. Et lui-même ne peut pas démissionner de ses fonctions. D'autant plus qu'il est vu comme l'héritier de Saint-Pierre sur Terre et sa destitution par des tiers serait interprétée comme allant à l'encontre d'un choix divin.

Trois papes ont renoncé à leur charge

Ce n’est qu’en cas de maladie grave l’empêchant d’exercer son ministère que le pape peut renoncer à sa charge. Un recours exceptionnel, que Jean-Paul II lui-même avait déjà évoqué vers la fin de son ministère, car il souffrait de la maladie de Parkinson. «Il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée», précise toutefois l’article 332 du droit canon. Dans toute l’histoire de l’Église, seuls trois papes Célestin V, Grégoire XII et Benoît XVI ont renoncé à leur charge pontificale, respectivement en 1294, en 1415 et en 2013.

Mais dans la mesure où le pape n’est pas tenu de justifier les raisons de son renoncement, dans la pratique, l'hypothèse selon laquelle qu’il pourrait renoncer à son rôle pour des raisons autres que la maladie est plausible. Notamment, si le peuple venait à manifester une vive opposition contre lui.

C’est d’ailleurs le cas de Grégoire XII, qui est poussé à renoncer à sa tiare pontificale en 1415 pour mettre fin au grand schisme lors du concile de Constance. Car si le pape ne peut se tromper lorsqu’il promulgue des dogmes, son infaillibilité ne s’applique par sur ses opinions ou sur ses prises de position. Depuis 1870, l’infaillibilité papale ne s’est appliquée qu’en 1950, lors de la proclamation du dogme de l’Assomption de la Vierge par le pape Pie XII.