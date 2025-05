Inde-Pakistan : ce que l'on sait des violents échanges qui ont opposé les deux pays ce mercredi

Dans la nuit, l'Inde a annoncé avoir effectué des frappes de missiles sur le Pakistan. L'armée indienne a ciblé neuf sites abritant «des infrastructures terroristes» situés sur le territoire pakistanais, selon New Delhi. Une action menée en représailles à l’attentat meurtrier commis le 22 avril au Cachemire indien.

Le torchon brûle entre l’Inde et le Pakistan. New Delhi a indiqué avoir effectué des frappes de missiles contre neuf sites abritant des «infrastructures terroristes» situés sur le territoire pakistanais. Cette action, menée sans surprise en représailles à l’attentat meurtrier commis le 22 avril au Cachemire indien, avait été prédit quelques jours plus tôt par le Pakistan, qui s’était préparé à cette éventualité.

«Il y peu, les forces armées indiennes ont lancé l’opération Sindoor en frappant des infrastructures terroristes au Pakistan (...) d’où les attaques terroristes contre l’Inde ont été organisées et dirigées», a indiqué le gouvernement indien dans une courte déclaration, qui ne fait pas détail des résultats de ces frappes.

Les tensions se sont embrasées entre l’Inde et le Pakistan depuis cette attaque au Cachemire indien, qui n’a pas été revendiquée même si New Delhi a rapidement mis en cause la responsabilité d’Islamabad, qui a formellement démenti toute implication.

«Notre action est ciblée, mesurée et vise à éviter toute escalade. Aucune installation militaire pakistanaise n’a été visée», a précisé la déclaration du gouvernement indien.

Des échanges de tirs entre les deux armées

Dans son dernier bilan, l’armée pakistanaise fait pourtant état de 26 morts dans «24 frappes» ciblant six villes au Cachemire et au Pendjab pakistanais.

Ahmed Chaudhry, le lieutenant-général et porte-parole de l’armée, a ajouté que 35 Pakistanais avaient également été blessés et que deux autres étaient portés disparus. Il a affirmé qu’«une fillette de trois ans» avait notamment été tuée dans une mosquée de Bahawalpur, dans le Pendjab pakistanais.

«Nous riposterons au moment que nous choisirons», a aussi promis le porte-parole.

Et déjà, le Pakistan a effectué des tirs d’artillerie sur le territoire de l’Inde, selon l’armée indienne, pour un bilan de 5 avions abattus.

«Le Pakistan a une nouvelle fois violé l’accord de cessez-le-feu en effectuant des tiers d’artillerie dans les secteurs de Bhimber Gali et Poonch-Rajaun», au Cachemire indien, a indiqué l’armée sur son compte X. De même, elle a assuré avoir «riposté de manière appropriée et calibrée».

L'Inde a, pour sa part, fait état de huit morts et 29 blessés dans le village cachemiri indien de Poonch, lors de ces tirs d'artillerie opposant les armées des deux puissances nucléaires. Pour des raisons qui restent inconnues, trois chasseurs de l’armée de l’air indienne se sont aussi écrasés - des débris de deux appareils ont été retrouvés dans la partie indienne du Cachemire. Le sort des pilotes est incertain.

Face à cette escalade militaire, le Pakistan a annoncé convoquer, ce matin, son Comité de la sécurité nationale, une instance qui ne se réunit qu'en cas extrême.

Inquiétude à l'international

À l’international, les appels au calme ont été nombreux. Donald Trump, président des États-Unis, a dit espérer que les affrontements entre l’Inde et le Pakistan «s’arrêtent très rapidement».

«C'est bien dommage. Vous savez, ils se battent depuis de nombreuses décennies et siècles, en fait, si vous y réfléchissez vraiment, j'espère juste que cela s'arrêtera très rapidement», a déclaré le républicain, en disant en avoir entendu parler en entrant dans le Bureau ovale.

L’ONU s’est également inquiété de cette situation, affirmant que «le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire» entre l’Inde et le Pakistan. Le porte-parole du secrétaire général de l’organisation a aussi appelé «les deux pays à la retenue militaire».