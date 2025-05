«200 milliards de dollars d'ici à 2045» : voici la somme impressionnante qui sera versée par la fondation de Bill Gates avant sa fermeture

Le co-fondateur de Microsoft Bill Gates a décidé, ce jeudi, de léguer quasiment l'intégralité de sa fortune à la fondation Gates qui lutte contre la pauvreté. Son objectif : dépenser plus de 200 milliards de dollars d'ici à 2045.

Une décision généreuse. Bill Gates a annoncé, ce jeudi 8 mai, qu'il allait donner l'essentiel de sa fortune restante à la fondation Gates, à laquelle il a fixé l'objectif de dépenser «plus de 200 milliards de dollars» d'ici à 2045, date de sa fermeture définitive.

«Beaucoup de choses peuvent être faites en vingt ans», a expliqué le co-fondateur de Microsoft dans une lettre ouverte au sujet de sa fondation qui lutte contre la pauvreté et la maladie. «Je veux m'assurer que le monde va de l'avant durant cette période», a-t-il ajouté.

Une fortune estimée à plus de 113 milliards de dollars

Depuis sa création, en 2000, la fondation a dépensé 53,8 milliards de dollars dans divers projets, principalement axés sur la santé publique, l'éducation et le développement. Fin 2024, les avoirs nets de la fondation Gates se montaient à 71,3 milliards de dollars.

Pour l'année en cours, elle s'est fixée un budget de 8,7 milliards de dollars. Début février, Bill Gates avait affirmé à la BBC avoir déjà fait don de plus de 100 milliards de dollars à des œuvres, dont environ 60 à sa fondation.

Le solde de sa fortune est estimé à quelque 113 milliards de dollars par le magazine Forbes. Divorcée de Bill Gates en 2021, Melinda French Gates a quitté la fondation en 2024.

Jusqu'ici appelée Bill and Melinda Gates Foundation, l'organisation à but non lucratif a été renommée Gates Foundation. La fondation contribue à financer l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le groupement de lutte contre la poliomyélite (GPEI) et l'Alliance du vaccin (Gavi).

Sa dotation a été assurée par des dons de Melinda French Gates, Bill Gates et de l'entrepreneur Warren Buffett, patron du conglomérat Berkshire Hathaway.

Maladies, initiatives éducatives... les trois priorités de Bill Gates

Dans la lignée des travaux réalisés durant son premier quart de siècle, Bill Gates a fixé à la fondation trois priorités pour les vingt dernières années de son existence.

Elle se concentrera ainsi sur la lutte contre la mortalité infantile, les maladies infectieuses, principalement polio, dracunculose, rougeole et malaria, ainsi que sur les initiatives éducatives. Bill Gates a rendu hommage à Warren Buffett, qui «reste le modèle ultime de générosité».

«J'espère que d'autres personnes fortunées réaliseront à quel point elles peuvent améliorer le sort des plus pauvres dans le monde en augmentant leurs dons», a affirmé Bill Gates.