8-Mai : l'Europe célèbre ce jeudi les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale

A l'occasion du 8-Mai, les pays d'Europe commémorent ce jeudi le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

80 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie face aux forces alliées, le 8 mai 1945, l'Europe célèbre ce jeudi la fin de la Seconde Guerre mondiale sur son territoire. Des célébrations sont prévues dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni où elles ont commencé dès lundi.

Le pays a en effet décidé d'organiser quatre jours de commémorations au lieu d'un, avec défilés militaires, fanfares et lecture d'extraits du discours du Premier ministre Winston Churchill au programme. Lundi, la famille royale a par ailleurs reçu des vétérans et personnalités ayant vécu la guerre de 1939-1945 pour une réception au palais de Buckingham.

Une parade d'avions modernes et d'époque a eu lieu et des fêtes ont été organisées dans les rues du pays ainsi que sur le HMS Belfast, le principal navire britannique de la Seconde Guerre mondiale à avoir été conservé, qui est amarré de façon permanente sur la Tamise dans le centre de Londres.

30.000 coquelicots en céramique, emblème des soldats britanniques tués au combat depuis la Première Guerre mondiale, ont par ailleurs été déployés dans les douves de la célèbre Tour de Londres. Ce jeudi, date anniversaire, une minute nationale de silence est prévue à 11h (GMT). Une cérémonie du souvenir doit avoir lieu à l'abbaye de Westminster, ainsi qu'un concert sur la place de Horse Guards Parade.

En France, des commémorations auront lieu sur tout le territoire en ce jour férié. A Paris, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage national à partir de 17h en haut des Champs-Elysées. Le président de la République doit aussi déposer une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle, place Clemenceau, avant de diriger une célébration militaire autour de l'Arc de Triomphe.

Le chef de l'Etat prononcera un discours et une minute de silence sera observée, avant de faire retentir l'hymne national. Environ 200 enfants chanteront pour l'occasion, accompagnés du chœur de l'armée française et de près de 300 musiciens militaires issus de pays alliés.

Les ambassadeurs russes et bélarusses exclus

En Allemagne, la question de célébrer ou non le 8-Mai est aujourd'hui encore délicate. Ce jour n'est d'ordinaire pas férié outre-Rhin, mais cette année il le sera exceptionnellement à Berlin, ville-Etat où la capitulation a été signée dans la nuit du 8 au 9 mai 1945. Cette décision avait déjà été prise en 2020, pour marquer les 75 ans de la fin du conflit.

La sobriété restera de mise ce jeudi en Allemagne où le président, Frank-Walter Steinmeier, prononcera un discours sous le dôme du Reichstag, avant d'écouter des témoignages d'époque lus par des jeunes. Le chef d'Etat assistera aussi à une célébration dans l'église du Souvenir de l'Empereur Guillaume, lieu emblématique de Berlin consacré à la paix et la réconciliation.

Le Parlement allemand a également prévu des commémorations en présence d'invités de haut rang, mais dont les ambassadeurs russes et bélarusses ont été exclus dans le contexte de la guerre en Ukraine. Si le rôle de l'Armée rouge «dans la libération de l'Allemagne est évidemment très important et doit être maintenu en haute estime», le risque est qu'il soit «instrumentalisé» par la Russie et serve à «justifier sa guerre d'agression contre l'Ukraine», a déclaré la diplomatie allemande.

Une grande parade le 9 mai à Moscou

D'après le site gouvernemental vie-publique, la Pologne célèbre elle aussi le 8-Mai, mais seulement depuis 2015. Auparavant, en raison de son héritage soviétique, elle commémorait plutôt le 9 mai, jour de la victoire, comme une majorité de pays de l'ex-URSS.

La Russie, justement, célèbrera, comme chaque année, la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai et non le 8. Une grande parade militaire aura donc lieu vendredi, sur la place Rouge à Moscou et sous l'oeil de Vladimir Poutine. Le président russe doit s'exprimer devant les troupes et les dirigeants d'une vingtaine de pays rassemblés pour l'occasion.

Les présidents chinois, Xi Jinping, et brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, seront présents, ainsi que ceux de pays traditionnellement alliés à la Russie tels que le Kazakhstan, le Bélarus, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Cuba et le Venezuela. Malgré la politique d'isolement prônée par les Occidentaux, le Premier ministre slovaque Robert Fico - défiant les injonctions de Bruxelles - et le chef de l'Etat serbe Aleksandar Vucic sont également attendus, de même que le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, recherché par la justice bosnienne.

A noter que d'autres pays font le choix de commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale un tout autre jour. Comme l'explique vie-publique, la «Fête de la Libération» a lieu le 25 avril en Italie, en souvenir d'une offensive de la résistance qui avait ce jour-là mis fin à l'occupation nazie dans plusieurs villes du nord du pays, à Milan, Turin et Gênes, en 1945. Les Pays-Bas et le Danemark célèbrent quant à eux le 5 mai, date des pourparlers de la capitulation allemande.