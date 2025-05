«Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam» : que signifie la célèbre formule latine qui a été prononcée pour annoncer le pape Léon XIV ?

Après quatre tours de scrutin, les cardinaux électeurs ont élu Robert Francis Prevost comme nouveau pape. Le cardinal français Dominique Mamberti a ensuité prononcé le fameux «Habemus papam» depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Voici sa signification.

Une annonce regardée par le monde entier. Ce jeudi, les cardinaux électeurs ont, après quatre tours de scrutin, élu un successeur au pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans.

C'est le cardinal américain Robert Francis Prevost qui a réuni au moins deux tiers des voix du collège cardinalice. À 18h08, heure locale, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine et les cloches de la basilique Saint-Pierre ont retenti afin de confirmer cette annoncé.

Ensuite, à 19h20, le cardinal français Dominique Mamberti, en qualité de doyen de l'ordre des cardinaux diacres, s'est avancé sur le balcon de l'édifice pour prononcer la célèbre locution latine : «Annuntio vobis gaudium magnum, Habemus papam», «Je vous annonce une grande joie ; Nous avons un pape», en français.

Le prélat corse a poursuivi en déclarant «Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum (ses prénoms), Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, (son nom de famille), qui sibi nomen imposuit Leonem XIV (le nom que le souverain pontife s'est choisi).

Ce qui donne, en français, «Le très éminent et très révérend seigneur Robert Francis, cardinal de la Sainte Église Romaine Prevost, qui s’est choisi le nom de Léon XIV».

Cette présentation solennelle a pour but de présenter aux yeux des fidèles présents au Vatican et au monde entier l'identité du nouveau Saint-Père. Ce dernier est apparu un peu plus tard sur ce même balcon pour donner sa première bénédiction apostolique.