Donald Trump va s'entretenir bientôt avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, après que Kiev a ratifié jeudi l'accord avec les Etats-Unis sur l'exploitation de ressources naturelles du pays, a-t-il déclaré à Washington.

"Nous venons de conclure l'accord sur les terres rares avec l'Ukraine. Il a été ratifié et approuvé par leur organe législatif (...) et je vais m'entretenir avec le président dans un court moment, un peu plus tard", a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale. Le Parlement ukrainien a ratifié l'accord plus tôt dans la journée de jeudi.