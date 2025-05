Emmanuel Macron a réagit sur X à l'élection du pape Léon XIV et lui adresse un «message fraternel».

«Moment historique pour l’Église catholique et ses millions de fidèles. Au Pape Léon XIV, à tous les catholiques de France et du monde, j’adresse un message fraternel. En ce 8 mai, que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d’espérance».