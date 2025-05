Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a souhaité jeudi que le pape Léon XIV "poursuive l'héritage" de son prédécesseur François, et appelé à "plus de solidarité et d'humanisme".

François "avait comme principales qualités la recherche incessante de la paix et de la justice sociale, la défense de l'environnement, le dialogue avec tous les peuples et toutes les religions, et le respect de la diversité", a affirmé Lula sur le réseau social X. Le président brésilien de gauche est actuellement en visite officielle à Moscou.