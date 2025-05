En plein conflit avec le Pakistan, l'Inde interdit un important compte Instagram d'actualités sur les musulmans, selon son fondateur

Le groupe Meta a supprimé ce mercredi, après une demande officielle des autorités indiennes, l’accès à un compte Instagram dédié à l’actualité musulmane, selon son fondateur.

Celui-ci dénonce une «censure», dans un contexte déjà tendu marqué par une escalade militaire entre l’Inde et le Pakistan. Le compte en question, baptisé Muslim, qui compte 6,7 millions d’abonnés, était inaccessible pour les utilisateurs situés en Inde à la date de mercredi, rapporte l'AFP.

«J'ai reçu des centaines de messages et de commentaires de nos abonnés en Inde qui se plaignent de ne plus pouvoir accéder à notre compte», indique Ameer Al-Khatahtbeh, fondateur et rédacteur en chef du compte, dans un communiqué. «Meta a bloqué le compte @Muslim à la demande officielle du gouvernement indien. C'est de la censure.»

Un contexte très tendu

Cette mesure intervient dans un climat international particulièrement tendu : mercredi, des échanges de tirs d’artillerie ont eu lieu entre l’Inde et le Pakistan, après des frappes de missiles menées par New Delhi dans la nuit. Le bilan fait état d’au moins 31 morts côté pakistanais et 12 du côté indien, ce qui en fait l’affrontement le plus meurtrier entre ces deux puissances nucléaires depuis près de vingt ans.

Le compte Muslim figure parmi les plates-formes Instagram les plus suivies traitant du monde musulman.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement indien prend ce type de mesure. Il a déjà ordonné la suspension de plusieurs chaînes YouTube pakistanaises accusées de diffuser des contenus «provocateurs». D’autres comptes populaires comme celui de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan ou de célébrités du cinéma et du sport ont également été bloqués sur le territoire indien.

L’Inde compte environ 200 millions de musulmans, soit près de 14 % de sa population, tandis que la population pakistanaise est musulmane à plus de 96 %. Face à l’escalade, plusieurs puissances dont la Chine et le Royaume-Uni ont proposé leur médiation. De leur côté, les États-Unis, l’Union européenne, la Russie, la France et l’ONU ont tous appelé à la retenue.