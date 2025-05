Etats-Unis : un chauffard renverse volontairement un motard à pleine vitesse et le blesse sérieusement (vidéo)

Ce lundi 5 mai, aux États-Unis, un homme de 41 ans a été arrêté après avoir brutalement renversé un motocycliste sur l'autoroute. Le motard, percuté à pleine vitesse, a été rapidement transporté à l'hôpital.

Une altercation routière violente. Lundi 5 mai matin, sur l'autoroute 26 de Beaverton dans l'Oregon aux États-Unis, un automobiliste a volontairement percuté un motard, à la suite de ce qu'il semble être un différent.

Sur une vidéo, filmée par la caméra embarquée d'un autre conducteur puis partagée sur les réseaux sociaux, il est possible de voir la voiture du chauffard virer brusquement à droite, heurter le motocycliste et le pousser hors de la route avant de fuir à toute vitesse.

Motorcyclist seriously injured in hit-and-run.



Occurred -5/5/25 - 6:16 AM -HWY 26 / HWY 217



Suspect is described as a white, male, adult in his 30s or 40s. Involved vehicle appears to be a Kia Carnival.



Have information? Call the Beaverton Police Department at 503-629-0111. pic.twitter.com/g0yoMmqlzD

— Beaverton Police (@BeavertonPolice) May 5, 2025