«Harcèlement hégémonique», «vérité historique»... Ce qu'il faut retenir des déclarations de Xi Jinping et Vladimir Poutine

A l'occasion des commémorations du 9-Mai, Xi Jinping est en visite à Moscou pour engager des pourparlers avec la Russie. Il s'est félicité de ses liens renforcés avec Vladimir Poutine.

«La confiance politique mutuelle entre la Chine et la Russie devient plus profonde», s'est félicité Xi Jinping, ce jeudi 8 mai. Le président chinois est en visite à Moscou pour assister aux commémorations pour les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, mais aussi pour engager des pourparlers avec Vladimir Poutine.

Tout sourire, les deux chefs d'Etat se sont chaleureusement serrés la main à l'arrivée du président chinois en Russie. Xi Jinping a immédiatement salué «l'approfondissement» des relations entre leurs deux pays, estimant que «les liens pour une coopération pragmatique deviennent plus forts».

Des liens qui, selon Vladimir Poutine, sont développés «dans l'intérêt des peuples des deux pays et non contre qui que ce soit». «Nos relations sont fondées sur une base d'égalité et sont mutuellement bénéfiques», a enchéri le maître du Kremlin.

President Xi Jinping just arrived in Moscow for a state visit to Russia.

This marks his 11th visit to Russia since becoming the president. pic.twitter.com/OorL9P14u9

