Inde-Pakistan : quelle est cette mauvaise décision prise en 1947 qui est à l’origine du conflit au Cachemire entre les deux puissances nucléaires ?

La tension ne cesse de croître entre l'Inde et le Pakistan, au sujet de la région du Cachemire. Pour comprendre la genèse de ce conflit, il faut remonter à l'année 1947, où une suite de décisions a plongé les deux pays dans un conflit qui n'a cessé de les affecter.

La situation est tendue entre l'Inde et le Pakistan. Depuis le 22 avril dernier, les deux puissances militaires se répondent coup pour coup via des opérations militaires dans la région du Cachemire. Voici d'où viennent les tensions entre les deux nations asiatiques voisines.

Après avoir subi un attentat meurtrier le 22 avril, l'Inde a notamment répondu en effectuant des frappes de missiles contre des sites jugés «terroristes», du côté pakistanais de la frontière. Les deux pays se disputent la région de Jammu-et-Cachemire.

Cette région, à cheval entre le Nord de l'Inde et l'extrême-est du Pakistan est revendiquée par ce-dernier mais est officiellement contrôlé par le l'Etat de la présidente Droupadi Murmu. Elle est particulièrement convoitée par ses grandes ressources en eau, essentielle à l'irrigation des cultures locales. Cette zone géographique, traversée par la chaîne de montagne Pir Manjal, est également connue pour ses paysages montagneux qui culminent jusqu'à 4.500 m.

© Pixabay

Les tensions entre Inde et Pakistan remontent à l'année 1947, décisive pour l'ancien «sous-continent indien». Avant cette année, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh (à l'est) ne formaient qu'un seul bloc. Mais pour des régions religieuses, trois entités sont nées le 15 août 1947. Le Pakistan et le Bangladesh (à majorité musulmane) et l'Inde, à majorité hindoue.

La partition des Indes : un épisode meurtrier inoubliable pour les deux pays

A cette occasion, quelque 12,5 millions de citoyens du sous-continent ont émigré vers leur nouveau pays, provoquant un mouvement de foule meurtrier. Les affrontements entre hindous et musulmans firent en effet entre plusieurs centaines de milliers et un million de morts, selon les estimations. Cet épisode n'a cessé d'envenimer les relations entre l'Inde et le Pakistan.

Le Jammu-et-Cachemire, anciennement Etat princier à majorité musulmane, avait cependant à sa tête un maharaja hindou. Il avait donc la possibilité de rejoindre le Pakistan, pour une logique démographique, de rejoindre l'Inde ou bien de demander son indépendance. Après une tentative d'invasion par des milices pakistanaises, la région a finalement été incluse dans le territoire indien, notamment à la suite de la décision de l'avocat londonien Cyril Radcliffe. Cela a débouché sur la première guerre indo-pakistanaise, la même année, en 1947.

Cyril Radcliffe a été désigné pour fixer la frontière entre les différents Etats issus du «sous-continent indien», en seulement cinq semaines. Il a été choisi pour son impartialité. Entouré de deux musulmans pakistanais et d'un sikh et d'un hindou indien, il a rendu son rapport final le 17 août 1947, deux jours après l'indépendance des pays.

Quelques mois après cette partition officielle, la première guerre indo-pakistanaise a éclaté, le 21 octobre 1947. La première cause de celle-ci est donc l'invasion du Cachemire par les trouples tribales pakistanaises, qui ont poussé le maharaja hindou appelé Hari Singh a appeler l'aide militaire indienne.

L'affrontement entre les «Insurgés cachemiris» (Pakistan) et les «Forces armées du Jammu-et-Cachemire» (Inde) ont fait quelques milliers de morts et se sont soldés par un cessez-le-feu proposé par les Nations unies, le 31 décembre 1948. Loin de mettre un terme aux tensions entre les deux camps, il devait être suivi d'un référendum qui n'a, à ce jour, toujours pas eu lieu. La région reste donc au centre de la discorde entre les deux nations.